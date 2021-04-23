豬排怎做才美味？他曝「神仙祕方」一吃上癮：狂嗑3碗飯
豬排料理在日常生活中十分常見，不管是日式炸豬排、便當中的滷豬排等，都深受許多老饕喜愛。不過，近日以美食料理聞名的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提到，不知道大家平常都是怎麼做的呢？同時分享獨門「神仙祕方」，強調豬排醃製之後，要先煎一下，最後還要加水燉煮，這樣豬排裡面才會有滿滿的湯汁。
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 10:51:37
首先，需準備食材豬大排5塊，紅燒醬油一匙、料理酒一匙、蠔油一匙、鹽一匙、白砂糖一匙、薑一塊、蒜適量、紅辣椒2條、八角2個、月桂葉一片、芝麻適量、胡椒粉一匙。將買回來的豬大排先用水浸泡一小時，充分浸泡出血水，然後再用清水清洗乾淨，用廚房紙巾吸乾表面的水分，防止下鍋的時候會噴油。
接著用刀背輕輕拍打豬大排，可以敲散豬大排裡面的筋絡，讓口感更好且更入味，體積看起來還更大，並將豬大排放到碗裡，加入一匙料理酒去腥、一匙蠔油提味、一匙生抽醬油增色，如果覺得顏色不夠，還可以加入半匙老抽，攪拌均勻之後醃製30分鐘左右。
在鍋中加入適量的油，蔥薑蒜切碎後下鍋爆香，待香味出來的時候，再把醃製好的豬大排下鍋，用小火慢煎，煎到表面變色，且兩面都要煎到，口感才會好，等豬大排變色之後加入適量的水，大火煮滾，再加入一匙胡椒粉進行調味增香，一匙白糖提鮮。
燉的時間約20分鐘，期間觀察鍋內的情況，最後加入適量的鹽進行調味，然後再大火收濃湯汁，等到湯汁達到自己滿意的程度即可，這樣一道秘制豬大排就可以上桌了，一口咬下滿滿的湯汁，用來下飯簡直絕配又解饞，一吃就上癮，狂嗑3碗飯也不成問題。（編輯：賴詠璿）