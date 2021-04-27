女友3個月狂瘦12kg！他喊「不習慣這樣」消失3天：分手了

情侶交往除了個性要合得來，外表對不少人來說也是決定是否能夠走下去的關鍵，雖說每個人的審美觀不同，不過這名女友努力3個月「狂瘦12kg」後卻被男友消失冷落了整整3天，對話過程曝光後也讓不少網友傻眼，原PO更心酸感嘆「努力3個月卻換來這種話，到底是誰的問題啊？」。

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日前一名女網友在《Dcard》上開心分享自己的減肥戰果，沒想到男友的反應卻讓她大失所望，原PO表示因為自己過年時貪吃胖了很多，希望自己能夠在下個月姊姊結婚時，穿上一條本來很想穿的裙子，因此這三個月以來努力運動減肥，終於從60公斤降到48公斤，這也讓她相當興奮得傳訊息告訴男友。

原PO貼出兩人的對話訊息，她先是開心的向男友提到「比～我剛去量體重瘦到48了欸！！！」，沒想到對方卻只回了「……」、「妳幹嘛還要減肥啊？」，就算女方解釋了自己想減肥的原因、強調自己沒有吃減肥藥後，男友仍堅持「我覺得以前就很好，我不習慣妳這樣」，最後更拋下一句「妳給我幾天想一下，我覺得這樣下去不是辦法」就再也不回訊息了。

▲原ＰＯ減肥成功後與男友炫耀卻意外落得冷落下場。（圖／翻攝自《Dcard》）

男友的反應讓原PO氣憤表示「老娘千辛萬苦減肥，卻換來一句『你瘦下來我不習慣』」，更無奈認為就是因為不滿意自己的身材才減肥的，沒想到自己努力三個月卻換來這種話，「到底是誰的問題啊？」。文章曝光後，許多網友也相當傻眼「不愛了吧？不習慣只是藉口」、「可能是已經沒有這麼愛了，所以想找個藉口提分手」。

不過也友站在男方角度思考的網友留言「有可能男友本來就喜歡肉感，所以48這骨感真的可能無法接受」、「改變外表是妳的自由、妳的喜好；但他的選擇也是他的自由、他的喜好」、「感覺妳要跟妳男友好好溝通一下，因為他不開心的點可能是妳是暴力減肥，不是健康的瘦下去，他看在眼裡會心疼」。（編輯：楊智傑）