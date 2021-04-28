漢餅新星出爐！青年學子以在地食材　創意迸出漢餅新食藝

以漢餅融合當地食材、拼出台灣島嶼的美食地圖。台灣百年餅店推廣中式漢餅美學，連續3年舉辦「舊振南漢餅新星選拔賽」，今年參賽者運用台灣各地盛產食材，發揮創意在三式比賽糕餅中作融合。最後由來自樹德科技大學的潘浩宇、張雲瑄同學，以花蓮的紅藜做為主題食材，奪得新星選拔賽冠軍，抱回5萬元競賽獎金。





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▲來自樹德科技大學的潘浩宇、張雲瑄同學以花蓮的紅藜做為主題食材，奪得新星選拔賽冠軍。（圖／舊振南提供）

× ▲來自樹德科技大學的潘浩宇、張雲瑄同學以花蓮的紅藜做為主題食材，奪得新星選拔賽冠軍。（圖／舊振南提供）

▲「漢餅小旅行」以台灣各地盛產食材為主題，參賽者選定主食材，發揮創意在三式比賽糕餅中作融合。（圖／舊振南提供）

× ▲「漢餅小旅行」以台灣各地盛產食材為主題，參賽者選定主食材，發揮創意在三式比賽糕餅中作融合。（圖／舊振南提供）

吳佳曈與王亮心二人的「曈心」則以南投埔里的百香果和玫瑰花融入漢餅糕點製作創意，獲銅星獎。學子們的創意為漢餅翻轉風味上的傳統印象，注入年輕的活力，再度連結新舊世代對於「食」的情感與記憶。



