漢餅新星出爐！青年學子以在地食材　創意迸出漢餅新食藝

以漢餅融合當地食材、拼出台灣島嶼的美食地圖。台灣百年餅店推廣中式漢餅美學，連續3年舉辦「舊振南漢餅新星選拔賽」，今年參賽者運用台灣各地盛產食材，發揮創意在三式比賽糕餅中作融合。最後由來自樹德科技大學的潘浩宇、張雲瑄同學，以花蓮的紅藜做為主題食材，奪得新星選拔賽冠軍，抱回5萬元競賽獎金。
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「舊振南漢餅新星選拔賽」共計38組團隊參與初賽，挑選出8組優秀隊伍進入決賽，歷經近4小時的現場實作競賽，從糕餅的外觀造型顏色、內餡風味、商業性價值、創意性、保存期限等提供專業評比。
樹德科技大學的潘浩宇、張雲瑄以「蔾來作客」奪下漢餅烘焙金星；銀星獎則由來自中臺科技大學的魏妤庭、涂郁汶獲得；銅星來自樹德科技大學吳佳曈、王亮心摘下。
「漢餅小旅行」以台灣各地盛產食材為主題，參賽者選定主食材，發揮創意在三式比賽糕餅中作融合，例如南投盛產的百香果、花蓮的紅藜、以及將在六月份推出的拉拉山水蜜桃等。金星奬「蔾來作客」同學來自花蓮，此次使用家鄉的蓮紅藜、青梅、鶴岡紅茶、金針花等食材，希望能將屬於花蓮富饒的美味，透過有厚溫度的漢餅傳遞。
吳佳曈與王亮心二人的「曈心」則以南投埔里的百香果和玫瑰花融入漢餅糕點製作創意，獲銅星獎。學子們的創意為漢餅翻轉風味上的傳統印象，注入年輕的活力，再度連結新舊世代對於「食」的情感與記憶。