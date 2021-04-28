客買活蝦怨品質差！「背後原因」曝光 老闆怒：我的錯嗎
擁有豐富營養的蝦子是許多民眾喜愛的美食，尤其一隻新鮮碩大的蝦子，蝦肉結實飽滿、吃起來彈牙又過癮。不過，就有名專賣活體泰國蝦的老闆抱怨，去年除夕有客人來買活蝦，近期卻得知「客人向人抱怨，品質有狀況」，讓他聽了相當憤怒，貼文一出，網友們也紛紛力挺老闆。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 10:31:11
原PO在《爆怨2公社》表示，去年除夕時，有位客人來購買活體的泰國蝦，他立刻現撈、秤斤，將活體蝦交到客人手上。沒想到的是，他在26日跟人聊天時，意外得知該名客人抱怨「活蝦品質有狀況」，這讓他感到相當奇怪。
詢問原因後，才知道客人當初買完蝦後，回家並沒有料理，而是冰進冷凍庫，過了好一陣子，才又拿出來料理，感覺品質不佳，才到處跟朋友抱怨。原PO聽完後，無奈的說「妳當下不煮，拿去冷凍，凍了不知多久才煮」，並強調若他做生意不老實，活蝦參雜死蝦「是我混蛋、是我王八」，但客人明明有看到活蝦是現撈的，不懂為何要抱怨品質不好。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「泰國蝦冷凍後超難吃...怎麼可以傻到放冷凍」、「泰國蝦凍的本來口感就差很多」、「他可能認為跟電影一樣，急速冷凍還能解凍復活」、「泰國蝦只要冰過，或是死了超過1小時， 肉都會變的很軟爛、很難吃」、「泰國蝦不就是要活體當天煮嗎？」、「可能以為解凍後還能活跳跳的」。（編輯：許智超）