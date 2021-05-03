「紅雞蛋vs白雞蛋」哪1個較營養？專家曝解答：要這樣挑

許多人每天都會吃到雞蛋料理，而雞蛋也是常見的蛋白質來源，然而市售雞蛋該怎麼選，尤其白殼、紅殼雞蛋到底哪一個比較營養，更是令不少人相當好奇，對此，專業營養師也給出解答。





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由專業營養師組成的「好食課」在臉書粉專《好食課》發文，表示雞蛋是我們很常攝取的蛋白質來源，有時走在賣場，看到紅殼雞蛋、白殼雞蛋，很多人常常左右手各拿一盒比對，猶豫到底該買哪一盒。不過到底紅殼、白殼雞蛋差在哪，其實「主要是差在雞的品種」，白殼雞蛋是最常見的，由「來亨雞」生下的蛋，也是台灣最主要的蛋雞；而紅殼雞蛋則是其他雞種，如伊莎、洛島紅、海蘭等雞隻生下來的蛋，數量較少。





而「紅殼雞蛋、白殼雞蛋營養價值」有差嗎，《好食課》也直言，這是他們最在意的點，因為紅殼雞蛋較貴，有些人會想「是否營養就較高」，但其實不然，「單純以外殼來說，兩者營養上沒有差異」，主要有營養差異的會是「蛋黃」的顏色，因為雞隻在飼養過程中，不同的飼料配方會影響到「蛋黃的顏色」，像是黃色玉米、β-胡蘿蔔素等，這些色素讓蛋黃顏色更深。





▲白殼、紅殼雞蛋到底哪一個比較營養，令不少人相當好奇，對此，專業營養師也給出解答。（圖／翻攝自臉書粉專《好食課》）

最後，《好食課》也特別提醒，「吃生蛋不會比較營養」，因為其實生蛋白中含有一種抗生物素（avidin），會阻礙我們吸收人體必需的營養素，反而事熟的蛋更能完整吸收營養！而且以食安的角度來說，營養師會建議吃「熟蛋」還是比生蛋來的衛生安全！（編輯：郭佩蓉）



