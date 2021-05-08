台菜經典代表是哪一道？全場瘋喊「冷門神菜」：口感讚啊
台菜的菜色應有盡有，除了冷盤、海鮮、肉品和各式時蔬之外，甜品項目也應有盡有。近日，就有網友在PTT八卦版詢問，台菜中經典代表菜色究竟是哪一道？貼文曝光引發熱議，全場網友瘋喊一道「冷門神菜」，不僅口感極佳，還是年菜中不可或缺的品項之一。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 16:14:36
原PO提到，中國大陸有四大名菜，蘇菜、川菜、粵菜、魯菜。川菜有宮保雞丁、回鍋肉、麻婆豆腐；粵菜有干炒牛河、廣東粥、炸子雞、煲湯；魯菜有九轉肥腸、拔絲地瓜、糖醋魚；蘇菜有糖醋排骨、咕老肉。他不禁好奇詢問「那台菜代表是什麼啊？臭豆腐？蚵仔煎？珍珠奶茶？炸雞排？還是客家小炒？擔仔麵？牛肉麵？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，老饕們瘋喊一道年節必備的冷門神菜「魷魚螺肉蒜」，其獨特口感獲得最高呼聲；其次則為喜宴必備的炸湯圓，紛紛回應「魷魚螺肉蒜，佛跳牆」、「魷魚螺肉蒜，口感讚到不行啊」、「螺肉蒜、左宗棠雞」、「認真，炸湯圓」、「一定是炸湯圓」。
此外，也有許多網友推薦「雞捲，道地的台灣辦桌文化產物」、「三杯雞」、「原住民石板烤肉、竹筒飯、炒山蘇、飛魚、芋頭、小米酒」、「台菜的精華都在酒家菜裡」、「客家小炒、蔥爆牛肉」、「五更腸旺、牛肉麵」、「做法比較簡單的有剝皮辣椒雞、蓮子雞、黑蒜頭雞」、「空心菜炒牛肉」。（編輯：賴詠璿）