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防疫6大食物不可少！專家曝「橘紅色蔬果」：護黏膜健康

▲國內本土疫情大爆發，而防疫該怎麼吃才能注意營養均衡，維持免疫力，對此，正妹營養師高敏敏就分享「6大類食物」在疫情期間該怎麼吃，也不斷呼籲「飲食均衡」的重要性。（示意圖／取自pixabay）
▲國內本土疫情大爆發，而防疫該怎麼吃才能注意營養均衡，維持免疫力，對此，正妹營養師高敏敏就分享「6大類食物」在疫情期間該怎麼吃，也不斷呼籲「飲食均衡」的重要性。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 15:47:23

國內本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，而今（17）日指揮中心也公布國內新增335例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為333例本土及2例境外移入；面對嚴峻疫情，民眾也幾乎都待在家中防疫，不過仍需要注意營養均衡，才能維持免疫力，對此，正妹營養師高敏敏就分享「6大類食物」在疫情期間該怎麼吃，也不斷呼籲「飲食均衡」的重要性。

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師
▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏表示，很多人會問他「我不喜歡吃蔬菜，多吃水果可以嗎」、「我不喝牛奶，喝豆漿可以嗎」，而她的回應都是「不行」，她接著表示「尤其這個時期，均衡飲食更重要，每一類食物都能給身體不同的營養素，少一類都不行」，並整理出6大類食物。

第一「乳品類」，是鈣質、蛋白質、維生素B2的重要來源，推薦早晚各一杯乳製品（可達到成人每日鈣需求1000mg的一半），剩下的50%可以從優格、起司、豆腐、黑芝麻、小魚乾、菠菜、莧菜…等來補充，才能養好骨質不疏鬆；第二「水果類」，因為新鮮直接吃，可以吃到滿滿「維他命C」跟易受高溫破壞的水溶性維他命，建議每餐之間來個拳頭大小的水果。

▲營養師高敏敏分享「6大類食物」在疫情期間該怎麼吃，也不斷呼籲「飲食均衡」的重要性。（圖／營養師高敏敏
▲營養師高敏敏分享「6大類食物」在疫情期間該怎麼吃，也不斷呼籲「飲食均衡」的重要性。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
第三「蔬菜類」，纖維質和礦物質的重要來源就靠它，還有「植化素」對人體有保護作用，例如，黑色的菇類裡的多醣體能調節免疫功能；橘紅色蔬果，紅蘿蔔、甜椒、番茄等的維生素A，能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，建議一天要吃2~3碗各色蔬菜；第四「全穀雜糧類」，除了澱粉之外，還有「膳食纖維+維生素+礦物質」，未精緻的雜糧裡有豐富的維生素B群和各種礦物質、膳食纖維，尤其維他命Ｂ2、Ｂ5、B6、葉酸，能維持細胞黏膜健康，建議每天三餐的澱粉中最少吃一碗糙米飯、五穀飯或搭配燕麥，來取代精製白米飯、白麵條、白麵包吐司等。

第五「豆魚蛋肉類」是「優質蛋白質」的重要來源，每餐一掌心就很夠了；第六「堅果種子」是「好油、脂溶性維生素、礦物質」的好來源，每天不用多，一小把就很夠。最後，高敏敏也再次提醒，「希望大家藉此共體時艱，也養成均衡飲食、健康吃的好習慣」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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