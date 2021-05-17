防疫6大食物不可少！專家曝「橘紅色蔬果」：護黏膜健康

國內本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，而今（17）日指揮中心也公布國內新增335例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為333例本土及2例境外移入；面對嚴峻疫情，民眾也幾乎都待在家中防疫，不過仍需要注意營養均衡，才能維持免疫力，對此，正妹營養師高敏敏就分享「6大類食物」在疫情期間該怎麼吃，也不斷呼籲「飲食均衡」的重要性。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

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第一「乳品類」，是鈣質、蛋白質、維生素B2的重要來源，推薦早晚各一杯乳製品（可達到成人每日鈣需求1000mg的一半），剩下的50%可以從優格、起司、豆腐、黑芝麻、小魚乾、菠菜、莧菜…等來補充，才能養好骨質不疏鬆；第二「水果類」，因為新鮮直接吃，可以吃到滿滿「維他命C」跟易受高溫破壞的水溶性維他命，建議每餐之間來個拳頭大小的水果。





▲營養師高敏敏分享「6大類食物」在疫情期間該怎麼吃，也不斷呼籲「飲食均衡」的重要性。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享「6大類食物」在疫情期間該怎麼吃，也不斷呼籲「飲食均衡」的重要性。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

第五「豆魚蛋肉類」是「優質蛋白質」的重要來源，每餐一掌心就很夠了；第六「堅果種子」是「好油、脂溶性維生素、礦物質」的好來源，每天不用多，一小把就很夠。最後，高敏敏也再次提醒，「希望大家藉此共體時艱，也養成均衡飲食、健康吃的好習慣」。（編輯：郭佩蓉）





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▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

× ▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）