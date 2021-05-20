挑戰煮雪花煎餃！起鍋變「開口笑」她崩潰 老饕曝2關鍵
金黃酥脆，內餡多汁的煎餃是台灣平民美食之一，不少人也都會在家中自己來煎上一盤。對此，就有網友崩潰分享，她挑戰煮雪花煎餃，但起鍋時卻變成「開口笑」煎餃，讓她看了相當崩潰，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 14:57:40
原PO在《爆怨2公社》表示，她在家挑戰煮「雪花煎餃」，沒想到起鍋後，卻發現每個煎餃都黏住鍋子，只好將煎餃硬拿起來，導致這盤雪花煎餃直接變成「開口笑煎餃」，而黏了煎餃皮的鍋子看起來也十分難清理，讓她相當崩潰。
原PO也忍不住自嘲，自己是不是應該參加「婦仇者聯盟」，並崩潰說「誰教我做的『雪花煎餃』，給我出來挨打，我只想問鍋子到底怎麼洗啦，整個易怒症都上頭了」。
貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「有啦有花啦！開花煎餃」、「應該先封印廚房」、「別騙我，你做的是燒賣」、「新菜名：不雪花開口笑水餃…」、「我以為我來到婦仇者」、「突然覺得自己廚藝精湛是怎麼回事」、「很多家庭主婦都害怕沾鍋，更怕鍋子後續清洗困難而導致頭痛，為此我發現一個方法，就是在煮菜前吃一顆止痛藥」。
不過，就有老饕的網友指出關鍵，「這油不夠多呀！要先下油，鍋子均勻的沾油，均勻斜襬鍋子大概多一茶匙的量；下餃子，開火，下麵粉水，蓋蓋子，收乾時開蓋」、「沒下油當然會黏鍋，不沾鍋是妳最好的選擇」、「你的不沾鍋可能是壞掉了要淘汰，不然會吃進毒喔」、「很明顯兩個問題，不是油就是鍋子」、「我上次跟你一樣，最後把鍋子丟了」。（編輯：許智超）