Buffet吃到飽狂拿「限量菜」以為賺到！行家秒懂：是套路
在台灣火鍋、燒烤，以及自助餐吃到飽餐廳林立，且食材總類應有盡有，深受不少饕客喜愛，許多人也會為了在吃到飽餐廳吃回本，盡量拿些成本較高的食材。不過，以美食料理聞名的搜狐號《食客老饕》近日提到，自助餐中也有許多「限量供應」的食品，顧客吃到以為賺到，其實都是商家的套路！
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 11:37:07
《食客老饕》表示，有的自助餐雖然單價比較貴，但無限量供應加上多種類食材，有的甚至祭出「限量供應」食材，深受許多饕客喜愛，而面對無限量的餐點，大家都想多吃點，希望能吃回本，但他強調「自助餐是為了賺錢，而不是慈善」。
《食客老饕》也提到，網上許多自助餐攻略，無疑是要大家少吃甜點和飲料，多吃牛肉和海鮮，但他建議吃自助餐的重點，在於自己喜歡什麼就吃，且不能吃得太急，能吃完最重要，別輕易造成浪費，再者吃自助主要是享受美食，享受到了，那麼這頓也就值得了。
此外，許多自助餐業者還有一個花招，那就是「限量食品」供應，限制某食材一人只能拿一份，一般都會大排長龍，讓民眾花上更長的等候時間，而這類型食材多為牛排、牛肉熬湯，或者龍蝦等，看起來賣相極佳，但有時候味道卻很一般。
《食客老饕》指出，這些牛排有時候是利用組裝牛排，成本低且飽足感非常強，吃了就很容易飽；湯品的話則會有一些高澱粉的食材，比如馬鈴薯和山藥等，喝下去飽足感也非常強烈，且因為是限量的很多人會去排隊，結果肚子就被這些所謂的「限量」給佔據不少空間，是很多人都沒有想到的。（編輯：賴詠璿）