影／百顆「烏龜蛋」入菜！蛋白無法凝固 網呼：好驚奇
蛋類料理百百種，絕大多數民眾在吃飯時，都會「加顆蛋」來滿足口腹之慾，但是一般常見的雞蛋、鴨蛋雖然美味，卻往往讓人感到不足為奇。Youtube頻道「Apple老師」這次就打破常規，根據友人提供，獲得了一百顆「烏龜蛋」來料理，然而到底烏龜蛋的口感如何？料理出來的成品又會是怎樣呢？
影像中心/綜合報導
2021-06-05 15:00:00
影片中，只見Apple老師拿出一顆顆晶瑩剔透的烏龜蛋，外型不大，體積近似於鳥蛋。而實際打下烏龜蛋烹飪的時候會發現，雖然蛋黃的部分漸漸在鍋中凝固，但是蛋白的型態遲遲不見改變，Apple老師更是直言：「看起來好像蚵仔煎」。
完成煎烏龜蛋後，Apple老師更是叫來自己的知名Youtuber弟弟「牛排」一起試吃，而在試吃之後的牛排，也對口感提出了評價：「蛋黃煎熟之後很像綠豆蒜的味道，口感就有點近似鼻涕了」
最後，Apple老師也加碼拿烏龜蛋來做「烏龜蛋炒飯」，增添食物的變化性，不僅叫來弟弟牛排，更請弟媳妮妮、爸爸一起品嚐，而雖然全家人對烏龜蛋陌生，但在品嚐過蛋炒飯之後都給出了極高的評價：「是好吃的，真的！」（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：Apple老師 授權
完整影片：https://youtu.be/mCdG3oHG86s