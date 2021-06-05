牛排該怎買最好吃？內行激推「2部位」：非常好煎又很嫩
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香，尤其現在疫情期間，不少想要享受牛排的人，也會到賣場買來自己嘗試煎煎看，別有一番風味。對此，就有網友討論「請問牛排應該買哪一塊？」引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 16:39:49
原PO在PTT貼文指出「最近想要去大賣場買個牛肉，但不知道牛肋條跟牛小排哪一個好吃耶？因為我本人是料理白癡，所以希望不要太難煎的牛肉，板上有牛排專家可以推薦一下應該買哪一塊嗎？」
貼文一出，不少網友回應「牛小排不錯啊，好煎也蠻嫩的」、「牛小排煎熟一點都好吃」、「牛小排真的非常好煎又很嫩，很推」、「肋條比較硬，難咀嚼喔，牛小排推薦」、「牛肋條是拿來燉湯的啦！要煎就是牛小排，很好煎又很嫩」；另外，也有人推薦「菲力牛排啊，五分熟有夠嫩」、「最推整條菲力，不用擔心切開來爛油花」、「菲力真的好吃，牛排只推這個」、「菲力沒有之一，嫩到爆」。
而綜合網友意見，認為牛排最好吃的兩塊肉在「牛小排」以及「菲力」，其中菲力牛排又稱腰內肉，是牛肉最嫩的部位，數量稀少，脂肪也少，吃起來鮮甜多汁，是非常珍貴的牛排部位之一；而牛小排取自牛的肋脊部位，油脂含量豐富且肉質結實，油紋分布集中且油筋及油脂分布較多，非常適合以炭烤、燒烤的方式料理，是不少老饕的最愛。（編輯：張嘉哲）