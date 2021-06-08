青花菜別直接放冰箱！多做「1動作」不發黃：7天後仍翠綠

常見的花椰菜有青花椰與白花椰，除了富含維生素A 、B 、B2 、C外，還具有蛋白質、脂肪、碳水化合物、碘、鈣、磷、鐵、β胡蘿蔔素等營養，深受不少人喜愛。一般人將青花菜買回家後，通常都會直接放入冰箱冷藏，不過，青花菜無法久放，總是放沒幾天就開花發黃，到底該怎麼保存才能放久一點呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就透露，只要在放進冰箱前多做「1動作」，就算過了7天還是很翠綠。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，相信很多人都跟她一樣，青花菜買回家後，不是直接放進冰箱，就是隨手放入廚房的菜籃裡，但其實這樣做是不對的，很容易導致青花菜顏色變黃，若想讓青花菜放幾天仍保持翠綠，正確的保存方法一定要掌握！

▲青花菜總容易發黃開花？究竟該如何保存才能放久一點呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就透露，只要在放進冰箱前多做「1動作」，就算過了7天還是很翠綠。（示意圖／取自unsplash）

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，青花菜在常溫下很容易開花變黃，

如果要放進冰箱裡保存，絕對不能直接塞進冰箱，要將青花菜裝在「保鮮袋」裡，包裹嚴實

，因為保鮮袋有助隔絕空氣，如此一來，青花菜保存的時間才能更久，放一周後，依然新鮮翠綠。

《小乾倩倩的遊戲的美食》也提到，

如果是淘洗過的青花菜，一定要先把水分瀝乾，再用保鮮袋裝起來放到冰箱裡

，這樣青花菜才不易發黃，就算過了幾天，口感也很清脆。此外，她也不藏的地分享青花菜的挑選撇步，最好挑菜莖底部是淡綠色帶白的，不會變黃發黑或是太乾燥，這樣的青花菜既能保存較久，口感也比較脆嫩好吃。（編輯：許苡晴）