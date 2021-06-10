雞蛋放冰箱卻結凍！老饕眼睛全亮狂讚：蛋黃味更濃更好吃

防疫期間民眾為了降低染疫風險會選擇避免外出，若得出門採購也會依照「一次買足」原則一次買齊需要的民生用品與食材。不過近日就有名女網友發現，家裡放在冰箱冷藏的雞蛋竟然全部結凍，不知所措的她只好發文向內行求解，照片曝光後也釣出不少網友回應，更有民眾直呼冷凍過味道更濃郁「這樣更好吃」。

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這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文提到，自己日前採購時買了一些雞蛋回家，並順手將蛋補滿放進冰箱冷藏，沒想到卻因為疑似放在出風口，導致所有雞蛋竟然結凍變成「雞蛋冰」，這也讓她不禁傻眼吐槽「難道在家防疫不適合囤蛋嗎？」，更擔心這些雞蛋只能報銷，不知道該如何料理，只好發文向網友求助「請問這樣要怎麼煮？是用炸的還是等蛋退冰，還是直接啃」。

▲女網友表示發現這些雞蛋放在冰箱的雙層蛋盒冷藏後卻結凍了。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

不過照片曝光後，立刻掀起大批網友討論，許多網友紛紛留言阻止她將「雞蛋冰」報銷，更指出這類冷凍蛋更別有風味「冷凍蛋拿來蒸很好吃，蛋黃不會乾乾的」、「直接丟水裡煮，很容易煮成溏心蛋，而且冷凍過後蛋黃味道會更濃」、「這種冷凍過的蛋更好吃，解凍後，用一點油，加鹽加胡椒粉，小火鍋蓋悶煎半熟」、「冷凍的再解凍煎荷包蛋比冷藏好吃很多」。

▲日前也有其他網友遇過「冷凍蛋」的情況，掀起不少網友討論。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》 ）

此外，也有不少老饕分享個人的「雞蛋冰」調理方式，「我直接裹地瓜粉，讓它回濕一下，大概兩分鐘吧，就用炸的，油溫最好控管在150左右，炸5-7分鐘，半熟蛋微熱剛剛好」、「直接煎呀、會跟正常煎蛋一樣，你還可以冷凍時切一片片煎，會得到很可愛的小荷包蛋喔」、「下去炸過，切丁，就當鹹蛋炒苦瓜」。（編輯：楊智傑）