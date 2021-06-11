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為何雞湯煮起來柴又濁？學生妹曝2改善關鍵：沒失敗過

▲為何雞湯煮起來柴又濁？學生妹曝2改善關鍵。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲為何雞湯煮起來柴又濁？學生妹曝2改善關鍵。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 14:45:32

「雞湯」是不少家庭中常見的料理之一，但雞肉容易又老又柴、難入味，往往是許多新手會遇到的難題。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何雞湯煮起來柴又濁？」沒想到就有會煮雞湯的女學生揭露了2點改善的關鍵，直言「從來沒失敗過」，引起熱議。

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▲這位女學生指出煮雞湯「火力」和「川燙」很重要。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲這位女學生指出煮雞湯「火力」和「川燙」很重要。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「為什麼雞湯變這樣」的文章表示，有人在網路上討論「因為沒辦法去市場買，所以這次使用的雞是全聯的雞腿，以往做出來的湯都是很清澈，只有剝皮辣椒醬汁的顏色，但這次不知道為什麼做出來會這樣」，原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，這鍋雞湯非常的混濁，原PO更接著說「有想過是不是雞肉不新鮮，但一回家馬上冷凍，當天晚上就拿下來準備明天煮，但也有在保存期限內，想請問有人知道為什麼嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

這位女學生指出煮雞湯「火力」和「川燙」很重要，「雞肉有先另外燙過嗎？不然你直接煮肉湯會變混濁蠻正常的吧」、「如果有先燙過，那可能是火力太大的關係，大火煮湯會比較濁，雞湯要全程小火雞肉才不會柴」、「雞肉要先川燙，要從『冷水』就下鍋，才可以煮出骨頭內的血水，滾了之後一樣要用冷水再清洗一次」、「冷水燙過不用太久、起鍋洗冷水澡，再燒一鍋水，下雞肉加一點米酒，火大滾10分轉小火煮40分（蓋上鍋蓋），這樣湯濃肉柴」、「先川燙過後，前十分鐘大火，之後就要轉小火，我一直以來雞湯這樣煮都沒失敗過」。（編輯：王柏文）

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