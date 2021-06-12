大骨湯別直接加水燉！內行曝多「1步驟」：鮮美又沒腥味
台灣疫情嚴峻，民眾除了待在家叫外送，在家開伙的比例也大幅上升。對此，專寫美食料理的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享大骨湯的作法，也提醒千萬別直接加水燉，只要在下鍋前多做1步驟，就可以湯白味鮮，又沒腥味。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 00:28:14
根據《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，要燉大骨湯，每個人做法都不一樣，有人為了讓味道鮮美，會對骨頭進行多步處理，但這樣會讓營養流失，等於沒有滋補的作用。也有人為了保留最大的營養，把骨頭洗一洗就直接燉，導致骨頭湯腥味很大，聞著就不想喝，因此要教大家正確做法，可以讓大骨湯味道鮮美、營養豐富，又沒有腥味。
首先準備新鮮大骨頭、大蔥、生薑、食鹽、料酒，第一步是「購買新鮮的大骨頭，用清水沖洗乾淨，把表面的血水、雜質都沖掉」，第二步是「準備一盆清水，加入一勺食鹽，攪拌均勻後放入大骨頭，浸泡1個小時」。
接著是第三步「煮鍋裡倒入大半鍋清水，開大後加熱，加入適量蔥段、薑片、料酒，放入大骨頭焯水，煮出浮沫後，用勺子撇掉，大概10分鐘左右，沒有浮沫後就蓋上蓋子繼續燉」，而最後一步是「用中火燉1小時，加適量食鹽、胡椒粉調味，再燉10分鐘入味就關火，大骨湯就燉好了」。
《小乾倩倩的遊戲的美食》最後提醒，大骨頭是不能直接加水燉的，只要多做一步「用淡鹽水浸泡」，因為淡鹽水的濃度大可以把裡面的血水、雜質都泡出來，能夠有效去腥，讓骨頭湯沒有腥味，同時還保留了最大的營養。（編輯：許智超）