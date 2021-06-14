薯條怎炸才酥脆？KFC廚師曝「關鍵」：很多人第一步就錯

剛炸好的金黃薯條，吃起來外酥內軟，深受許多老饕喜愛。不過，炸薯條看似簡單，其實也暗藏學問！究竟該怎麼炸才能炸出粗脆口感呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享肯德基廚師傳授給她的「獨門關鍵」，其實很多人在第一步就錯了，難怪不鬆脆！

我是廣告 請繼續往下閱讀

《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，許多人都喜歡在自己炸薯條來吃，只是炸出來的數條總是沒有肯德基的好吃，記不金黃也不香脆，其實很多人在第1步就做錯了，才會導致炸出來的數條吃起來口感不好，她並傳授肯德基大廚交給她的「關鍵秘訣」。





▲炸薯條時還要將切好的馬鈴薯條用清水洗一遍，放入淡鹽水中浸泡10分鐘，這樣能去除馬鈴薯中的澱粉。浸泡完畢後，將馬鈴薯焯水1分鐘，瀝乾水分後冷凍半小時後，冷凍後的馬鈴薯會變得硬硬的，這樣就能炸出口感酥脆的薯條了！（示意圖／取自pixabay）

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，炸薯條除了務必「裹粉」外，還要將切好的馬鈴薯條用清水清洗一遍，然後放入淡鹽水中浸泡10分鐘，這樣才能完全去除馬鈴薯中的澱粉。浸泡完畢後，將馬鈴薯進行焯水，1分鐘後撈出，瀝乾水分後放到冰箱裡冷凍，半個小時後取出，冷凍後的馬鈴薯會變得硬硬的，這樣就能炸出口感酥脆的薯條了！





《小乾倩倩的遊戲的美食》也不藏私分享「油炸流程」，首先，將乾麵粉撒在冷凍好的薯條上，每一根薯條都要包裹上些許乾麵粉，都沾到麵粉後便可放入5成熱的油中炸至微黃，撈出控油後，等油溫燒熱再復炸一次，炸至金黃顏色即可出鍋。此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也提到，還有一點必須注意，就是將馬鈴薯洗淨後，要切成指頭粗細的條狀，切條時切記不要切得太細小，因為馬鈴薯在經過油炸後會縮小。（編輯：許苡晴）



