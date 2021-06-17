燉雞千萬別焯水去腥！行家揭「關鍵撇步」：口感軟嫩入味

雞肉料理變化多元，其中，燉雞營養價值高，深受不少人喜愛，不過，一般人都喜歡吃外面買的，因為自己做出來的燉雞，不是肉質發柴，就是不夠入味，因此許多人寧願花點錢買外賣。而燉雞到底要怎麼做才好吃呢？其實方法並不難，指是需要掌握一些技巧，近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「1關鍵撇步」，只要學會這招，就能讓雞肉口感軟嫩又入味。





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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，不少人在做燉雞時，都會直接燉或是先焯水，一般新手通常都會直接燉，這樣出來的雞肉口感雖然不柴，但腥味會特別重，另外，有些人習慣先焯水，利用焯水來去除腥味，想法是好的，不過，雞肉反覆燉煮，肉質會比較硬，甚至發柴，且營養及香味也會隨之流失。





《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，買回家的雞肉，除了要先放進清水中把血水沖乾淨外，還要利用清水浸泡半小時，如此便可減少部分腥味，但要注意浸泡時間不能過長，避免讓雞肉難吃。而最關鍵的步驟就是，要給雞肉「醃製」一段時間，特別注意別焯水，用醃製的方法同樣有去腥效果，且味道更濃郁，雞肉口感更佳。





▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，燉雞最關鍵的步驟就是，要給雞肉「醃製」一段時間，特別注意別焯水，用醃製的方法同樣有去腥效果，且味道更濃郁，雞肉口感更佳。（圖／取自pixabay）

《小乾倩倩的遊戲的美食》並分享正確做法，「雞肉浸泡完後，擠掉水分放入大碗中，加入生薑片、料酒、生抽、蔥絲等配料，下手抓拌均勻，至少醃製半小時左右，醃製時間越長，雞肉就越入味，若想醃製久一點，可放入冰箱冷藏。」





此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，在燉雞肉的時候，不能先放鹽，要等雞肉煮熟後再下調味料，且燉雞肉時，時間太能太久，要隨時觀察雞肉狀況，否則太軟爛也不好吃，必須拿捏好。（編輯：許苡晴）



