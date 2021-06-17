為何鐵板燒的菜特好吃？內行抖「2關鍵」：在家也能一樣
許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種小菜，常見的包括高麗菜以及豆芽菜，相當開胃下飯。不過，近日就有網友討論「為何每次去吃鐵板燒的時候，都會覺得不錯吃？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 13:04:08
原PO在PTT貼文指出「日前到一間鐵板燒外帶一家鐵板燒，看師傅在炒菜的時候醬油跟油都是隨便下，備料應該也不用太奢望多精緻，但吃起來就是不錯吃，究竟這其中的理由是什麼？有人也愛吃鐵板燒的可以解答一下原理嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「鐵板儲熱夠高，可以快炒保持青菜爽脆 ，再來就是醬汁」、「鐵板夠熱，大火快炒自然好吃」、「醬料你在家又不可能自己做，他們都有調配醬料的」、「吃的是醬汁啦」、「就是調味啦！ 調到你吃不出來原料是什麼」、「在家自己炒菜又沒那麼大的火，當然青菜炒出來比你好吃」。
綜合網友意見，多數人認為鐵板燒店因為「鐵板溫度比一般家用廚房來的高」以及「獨特醬料」兩原因，因此同樣食材，遠勝民眾自家烹飪。而對於鐵板燒的醬料，Youtube頻道「克里斯餐桌」就曾經介紹，鐵板燒店幾個比較具代表性的醬汁包括「檸檬醬油」、「蜂蜜芥末」、「照燒醬」、「BBQ醬」，而一般我們常看到師傅拿的「黑色醬罐」就是BBQ醬，曾今有淵源拿到一張BBQ醬的食譜，拿給朋友在家裡試做，經調製之後再加下去炒菜，還真的跟外面吃的一模一樣。（編輯：張嘉哲）