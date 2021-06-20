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媽拿雞蛋回家一剝驚「好奇怪」！老饕眼睛全亮：台灣很少

▲網友分享媽媽帶回來處理好的雞蛋，不過一剝開卻覺得外貌非常奇怪。（示意圖／取自unsplash）
▲網友分享媽媽帶回來處理好的雞蛋，不過一剝開卻覺得外貌非常奇怪。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 11:36:30

雞蛋是我們日常常吃的食物，其做法非常多，像是常見的水煮蛋、荷包蛋、蒸蛋等等，都各有喜愛的人所擁護，不過，你看過這種雞蛋嗎？近日，就有網友分享自己媽媽拿回家一些處理好的雞蛋，結果她一剝開之後，發現裡面顏色超奇怪，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「媽媽的朋友自己做送我們的，但是這個雞蛋一剝開顏色也太奇怪了吧？有人有吃過這個顏色的雞蛋嗎？」只見貼出的照片，這個經過處理的雞蛋剝開，蛋白並不是白色的，而是呈現黃色透明狀，而蛋黃的部分則是像溏心蛋那樣，呈現膏狀，獨特的模樣讓人大開眼界。

▲網友分享媽媽帶回來的雞蛋一剝開後卻是金黃透明狀，讓他非常困惑這是什麼。（圖/Dcard）
▲網友分享媽媽帶回來的雞蛋一剝開後卻是金黃透明狀，讓他非常困惑這是什麼。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「這怎麼看起來很像皮蛋啊XD吃起來有臭臭的嗎」、「感覺很像皮蛋欸？」、「好酷喔！第一次看到，吃起來是什麼味道？」；另外，也有內行網友表示「這個叫做變蛋喔，就是用雞蛋做成的皮蛋」、「變蛋，大陸比較常見，台灣真的很少有人做」、「變蛋，就是用雞蛋做成的皮蛋，很好吃」、「變蛋無誤，吃起來比皮蛋更好吃」、「雞皮蛋好吃！怕臭味的人可以吃這個試試看，涼拌也超好吃」、「變蛋啦！涼拌也推薦喔」、「學校有做過一次，就跟一般皮蛋製作過程加的金屬不一樣而已」。

而事實上，一般來說，皮蛋都是鴨蛋製成，但這種變蛋的原料則是雞蛋，製作原理就是根據生石灰遇水會加熱，用石灰粉、鋸末等物包裹住雞蛋使其加熱，一般常見於大陸河南、山東、河北、山西等省份，在台灣算是比較少見。（編輯：張嘉哲）

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