便當店常見「茄子」當配菜？網一面倒揭4真相：店家很懂
便當方便又經濟實惠，主食和配菜應有盡有，深受不少台灣人喜愛。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為什麼便當店會常見『茄子』當配菜？」沒想到網友們卻紛紛一面倒，揭露了常用茄子的4個真相，直言「點家很懂」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 09:59:26
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「為什麼便當店喜歡放茄子」的文章表示，「好多便當店有時都會放茄子當作一個配菜，應該有些人也和我一樣不喜歡吃茄子吧」，原PO更直言「每次叫外送最怕的就是打開看到茄子，因為是團體訂 不好意思跟統計的那個人講，只好當作少一道菜」，此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「便當店的精華就在茄子呀，油後的超好吃，說真的便當店的茄子，幾乎無雷的」、「茄子不錯啊，比較討厭放玉米、冬粉、豆輪這種澱粉食物，配菜就該全放纖維食物，不然換成滷蛋補充蛋白質也好」、「三杯茄子有夠下飯的，現在的我超愛吃茄子」、「茄子很下飯」。
但也有人點出了店家選擇「茄子」的4點真相，分別為「配色」、「好料理」、「價格穩定」和「好保存」，「便當店真的很愛茄子，便宜又耐放」、「茄子便宜啊，我也寧願吃3色豆，另個不想看到的是冬粉，超沒誠意」。（編輯：王柏文）