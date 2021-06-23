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蔥還能煮成啥料理？老饕讚「1做法」超無敵：好吃又方便

▲青蔥還能做成什麼料理呢？近日有網友在PTT跪求網友指點，結果許多老饕都狂讚「1做法」超無敵，直呼「好吃又方便！」（示意圖／取自pixabay）
▲青蔥還能做成什麼料理呢？近日有網友在PTT跪求網友指點，結果許多老饕都狂讚「1做法」超無敵，直呼「好吃又方便！」（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 09:50:27

青蔥是許多人廚房必備的食材之一，除了當佐料外，也可以拿來炒菜、炒飯、做蔥蛋、蔥油餅、包水餃...等，甚至加進湯內提味。而日前有網友就在PTT提問「拿到一堆蔥，可以做成什麼料理？」結果許多老饕都狂讚「1做法」超無敵，直呼「好吃又方便！」

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原PO近日在PTT cookclub 看板中以「拿到一堆蔥，可以做成什麼料理？」為題發文，他表示，自己日前去採買，老闆說要收攤了，剩二把蔥隨便賣，於是他便隨手買了一把，結果一把的量超多，讓他一時之間不知該拿來做什麼，因此只好跪求網友指點。

▲近日有網友在PTT提問「拿到一堆蔥，可以做成什麼料理？」結果許多老饕都狂讚「1做法」超無敵，直呼「好吃又方便！」（圖／翻攝自PTT）
▲近日有網友在PTT提問「拿到一堆蔥，可以做成什麼料理？」結果許多老饕都狂讚「1做法」超無敵，直呼「好吃又方便！」（圖／翻攝自PTT）
問題一出，許多專業吃貨紛紛建議原PO做成「蔥油」，「炸蔥油，拌麵會縮短很多時間，而且之後用起來很方便也快速」、「做蔥油醬啊！」「蔥油！一次可以用超多，蔥油拿來拌麵好吃又方便！」「炸蔥油，做上海蔥油麵」、「做蔥油呀！拌麵無敵」。

另也有網友直指「煮火鍋、泡麵、蔥蛋、炒飯，我都蠻愛放的，或是切段用醃過的肉捲起來煎」、「蔥蛋讚！很多料理都可以加蔥，隨便加都好吃」、「嫩薑絲、蔥絲、木耳絲、肉絲炒一盤很好吃」、「包水餃！」「蔥薑醬，燒臘店那種」、「蔥蛋，簡單好吃」。此外，還有人表示，如果蔥無法短時間內用完，可以洗乾淨後將其切成蔥花或切段，放入冷凍保存，需要時再用，比較不易壞。（編輯：許苡晴）

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