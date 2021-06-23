炒飯一定用隔夜飯？師傅反曝「關鍵要訣」：照樣粒粒分明
簡單的炒飯絕對是每個家庭都會製作的料理，但要如何炒得美味又粒粒分明卻十分困難。就有餐廳師傅發起討論，並教學如何將炒飯炒得粒粒分明的關鍵要訣，隨後更打臉隔夜飯，「冰過的飯分子結構都被破壞了，口感怎麼可能比較好？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 19:18:19
原PO在臉書《廚藝公社》上發文提到，「炒飯技巧分享-如何粒粒分明，首先你千萬不要被網路騙，什麼隔夜飯比較好吃？熱飯炒才好吃！冰過的飯分子結構都被破壞了，口感怎麼可能比較好？熱飯煮的重點，要有米跟水，然後偷偷放兩滴油，比例大概是米1.1杯：水1杯」。
貼文立刻釣出不少同為總鋪師的同業回應，「我在餐廳學炒飯，熱飯炒、隔夜飯炒真的沒什麼差，隔夜飯可以先冷凍在戴上手套分開，不用到鍋子內還需要用鏟子撥開飯粒省時間」、「煮飯時水少放一點就好，只要煮好的白飯粒粒分明，炒飯就沒問題。如果白飯整個黏糊在一起，放冰箱一輩子也沒用，重點在於怎麼煮飯，跟炒關係不大」、「真的是熱飯炒好吃，很多人都在那邊推隔夜飯，搞錯重點」。
不過也有人提到，「是因為家裡的瓦斯爐火候都不夠大，用新鮮飯下去炒，大部分的主婦都會失敗居多，隔夜飯好上手才會被推薦，口感當然是新鮮的最好」、「用隔夜飯是家庭方便罷了，餐廳怎麼可能會用隔夜呢？術業有專攻！」（編輯：潘毅）