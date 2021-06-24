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自製溫泉蛋狂失敗？內行公開「黃金步驟」：真的好吃到哭

▲原PO做溫泉蛋試了好多次終於成功，並分享自己的步驟。（圖／翻攝自《老百姓日常三餐交流會》）
▲原PO做溫泉蛋試了好多次終於成功，並分享自己的步驟。（圖／翻攝自《老百姓日常三餐交流會》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 07:53:22

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，也可以直接水煮，或是做成更進階的溏心蛋、溫泉蛋等。近日，一名網友在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》提到，做溫泉蛋試了好多次終於成功，並分享自己的步驟，大讚「真的好吃到哭」，貼文曝光引發熱議。

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原PO表示，在家自製溫泉蛋，試了好多次總算成功了，同時公開自己的獨門做法，首先煮一鍋水，水滾了之後加1／3至1／4的冷水，再把常溫蛋放下去，蓋鍋蓋用悶的。他透露「15～18分鐘應該是最適合，冷水比例真的超重要」，時間到了之後泡冰水，蛋就不會再繼續加熱了，直待冷卻之後，像打蛋一樣打入碗裡。

▲原PO做溫泉蛋試了好多次終於成功，並分享自己的步驟。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO做溫泉蛋試了好多次終於成功，並分享自己的步驟。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO也提到，醬汁的部分，加入一點點鰹魚醬油、一點點水、一點點味醂和一點點糖，再拌入少許蔥花，笑稱「有閒情逸致再一點點七味粉，搭啦！」一口咬下感動直呼「真的好吃到哭！」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「看起來真的好吃」、「好美」、「救命，看起來好好吃」、「如果有煮飯的那種電鍋有保溫功能超方便的，一次可以煮個六七顆」、「想來挑戰看看」。（編輯：賴詠璿）

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