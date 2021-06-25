吃膩了清炒水蓮！改加「神配料」 老饕眼睛全亮：超美味
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 16:01:21
許多熱炒店與餐廳都能見到「水蓮」，而最常見的作法就是「清炒水蓮」了，不過就有一名網友發文，表示吃膩了清炒水蓮，不知道還有什麼料理方式，貼文一出，就有老饕表示，水蓮加神配料「破布子」一起料理，超級美味。
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示水蓮蠻好吃的，但有些水蓮吃起來會有點漂白水味，「請問你們水蓮都怎料理？清炒到有點膩了啊，最近菜價好貴，去賣場想買葉菜類卻又常常空的，想買的東西也常常買不到」。貼文一出，網友紛紛分享自己料理水蓮的方式，「炒蒜頭、牛肉」、「可以炒鴻禧菇＋干貝醬或是小管干貝醬，很提味喔！炒鵝油也好吃」、「大量蒜末加香菇下去炒就很好吃」、「炒豬耳朵&培根」、「麻油薑絲水蓮也好吃」、「蒜頭清炒，好菇道加下去炒起鍋前淋一點麻油」、「水蓮很百搭，炒肉絲、菇菇、魷魚都可以，起鍋前嗆一點醬油，超美味」。
其中，最多網友推薦可以將水蓮與「破布子」一起料理，「炒破布子」、「蒜片＋破布子罐頭的破布子和一匙湯汁一起炒！您試試」、「搭破布子還是最麻～」、「破布子炒水蓮」、「炒破布子或豆腐乳，都很好吃」、「破布子加下去就對了」、「我覺得炒破布子超好吃」。另外，還有網友表示，料理水蓮前，要先川燙，就可以將「水池味」去除，「川燙後的確比較不會有一個水池的味道，難以形容，哈哈」、「炒水蓮之前要先川燙30秒～1分鐘」、「水蓮煮以前先泡水一陣子，更脆口喔」。（編輯：郭佩蓉）