吃膩了清炒水蓮！改加「神配料」　老饕眼睛全亮：超美味

許多熱炒店與餐廳都能見到「水蓮」，而最常見的作法就是「清炒水蓮」了，不過就有一名網友發文，表示吃膩了清炒水蓮，不知道還有什麼料理方式，貼文一出，就有老饕表示，水蓮加神配料「破布子」一起料理，超級美味。





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該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示水蓮蠻好吃的，但有些水蓮吃起來會有點漂白水味，「請問你們水蓮都怎料理？清炒到有點膩了啊，最近菜價好貴，去賣場想買葉菜類卻又常常空的，想買的東西也常常買不到」。





▲原PO表示，清炒水蓮吃得有點膩，不知還有什麼料理方式。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

其中，最多網友推薦可以將水蓮與「破布子」一起料理，「炒破布子」、「蒜片＋破布子罐頭的破布子和一匙湯汁一起炒！您試試」、「搭破布子還是最麻～」、「破布子炒水蓮」、「炒破布子或豆腐乳，都很好吃」、「破布子加下去就對了」、「我覺得炒破布子超好吃」。



