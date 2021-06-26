魚露料理怎麼做才內行？老饕不藏私分享：真的不錯吃

台灣素有美食王國之稱，菜色品項豐富多元，無論是喜好何種口味都可以找到青睞的佳餚。而在各式料理中，調味料經常扮演看似不起眼、實則非常關鍵的角色。就有網友好奇詢問，有沒有「用魚露搭配容易入手的簡易料理？」問題一出掀起討論，釣出不少老饕分享。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 10:45:29
原PO在Mobile01討論區發文，指出東南亞國家習慣用魚露做料理，但那些料理經常會搭配一些在台灣未必容易入手的材料。原PO透露自己買過兩次魚露，味道是能接受，但總是搭不出喜歡的結果。而放太久用不完，最後只能丟掉很可惜。於是請教大家，「有沒有用魚露搭配，容易入手的食材的簡易料理？」更在文末標注「非魚露不可」、「用魚露點石成金」等關鍵字。
網友則紛紛留言回覆說，「年輕時有陣子很愛露營， 當時都用丁香魚乾做湯頭之一」、「把魚露當成鹽與濃縮魚（汁）湯的混和物使用在烹飪上就可以」、「東南亞很多路邊攤或是小餐館桌上一定放一瓶魚露，吃雞飯，湯麵，炒麵，炒菜，沙拉都加，基本上可以當鹽用。有時搭配檸檬水，生辣椒放桌上，當調味料使用」、「魚露＋鮮檸檬汁＋砂糖＋新鮮辣椒＋（少許水），這是越南菜常用的沾水，各項比例可依個人喜好調整；試試看，夏天還不錯吃」、「韓國有自己的魚露叫玉筋魚汁，比東南亞的不臭一點」。
但也有網友認為，「換吃咖哩」、「以前參觀過緬甸鄉下小漁村製作魚露的工廠，那味道久久存在鼻腔內...聞久了還會想吐。是我吃過一次這輩子都不想再碰的食材之一」、「魚露蝦醬最好自己先煮過，不要直接拿來調味生吃，會比較安心一點」。（編輯：倪浩軒）