COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

每天喝咖啡恐流失水分！營養師曝「2特調」：補水好處多

▲美女營養師高敏敏在臉書指出，狂喝茶類與咖啡，小心會讓水分流失更多！她並傳授「2補水特調」，既營養又容易製作。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲美女營養師高敏敏在臉書指出，狂喝茶類與咖啡，小心會讓水分流失更多！她並傳授「2補水特調」，既營養又容易製作。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 12:17:16

許多人習慣每天早上來一杯咖啡，或是總在下午泡上一杯茶來喝，不過，美女營養師高敏敏在臉書指出，狂喝茶類與咖啡，小心會讓水分流失更多！她並傳授「2補水特調」，既營養又容易製作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲美女營養師高敏敏在臉書指出，狂喝茶類與咖啡，小心會讓水分流失更多！她並傳授「2補水特調」，既營養又容易製作。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
高敏敏發文表示，受夠了白開水的平淡，又想補充水分的人看這邊！她分享了兩款「營養師補水特調」，風味水食譜如下：

#萊姆甜橙薄荷水

材料：萊姆三片、柳丁一顆、小黃瓜一條、薄荷葉些許 、3M濾淨水。

做法：

1.所有食材用過3M濾淨水洗淨、切片。

2.依序放入至1公升玻璃容器中，柳橙擠壓出汁，增添風味。

3.倒入800ml的3M濾淨水，靜置十分鐘即可。

▲萊姆甜橙薄荷水。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲萊姆甜橙薄荷水。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

#香吉士西瓜養顏水

材料：香吉士一顆、西瓜、薄荷葉＆迷迭香些許、3M濾淨水。

做法：

1.所有食材用過3M濾淨水洗淨，香吉士切片、西瓜切塊。

2.依序放入至1公升玻璃容器中，香吉士擠壓出汁，增添風味。

3.倒入900ml的3M濾淨水，靜置十分鐘即可。

▲香吉士西瓜養顏水。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲香吉士西瓜養顏水。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏建議，這兩款特調要趁新鮮半天內飲用完畢，同時提到，風味水除了補水味，還有滿滿營養好處，萊姆、甜橙含豐富的水溶性維生素C容易釋放到水中；西瓜、黃瓜則含豐富的鉀離子，能幫助利尿、消水腫；而微量的維生素及礦物質，既補充水分又能增添蔬果攝取量。

至於每人每天水分應該喝多少呢？高敏敏認為，1歲以前的嬰兒不須特別額外喝水；學齡兒童（7~12歲）20Kg以上皆適用：體重kg X 50~60（每日上限2400ml）；青少年（13~18歲）50kg以上皆適用體重kg X 30~35（每日上限3500ml）；健康成人：體重kg X（30~35），記得小口、分次喝水並隨時補充，身體更好吸收！她提醒大家「不要口渴才喝水，口渴代表身體已經缺水了。」（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.86%17.14%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6.19%93.81%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.05%34.95%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
33.5%66.5%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀