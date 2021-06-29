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9款水餃熱量曝！第一名超意外　眾震驚：吃20顆比雞排肥

▲美女營養師朱瑞君近日在臉書公開9款水餃的熱量，其中，第一名讓網友超意外，有人甚至直呼「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高。」（示意圖／取自Pixabay）
▲美女營養師朱瑞君近日在臉書公開9款水餃的熱量，其中，第一名讓網友超意外，有人甚至直呼「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高。」（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 07:13:27

防疫期間，大家除了改變生活習慣外，也大幅減少外出機會，不過，一日三餐仍是要顧，而「水餃」便是防疫最佳良伴了！因為食材容易準備，且口味變化多元，許多人都會在家自製，再放入冰箱冷凍保存，有些人也會直接到大賣場、超市購買冷凍水餃來備用。近日美女營養師朱瑞君就在臉書公開9款水餃的熱量，其中，第一名讓網友超意外，有人甚至直呼「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高。」

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朱瑞君發文表示，居家期間出門吃飯變得不方便，想要自己變大廚但又怕炸掉廚房，冷凍水餃會是好選擇，她並分享9種不同口味的水餃熱量，以每顆為計算單位，前三名分別是：韭菜蝦仁水餃69kcal、韓式泡菜水餃56kcal與韭菜水餃54.7kcal。

▲美女營養師朱瑞君近日在臉書公開9款水餃的熱量，其中，第一名讓網友超意外，有人甚至直呼「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高。」（圖／翻攝自朱瑞君臉書）
▲美女營養師朱瑞君近日在臉書公開9款水餃的熱量，其中，第一名讓網友超意外，有人甚至直呼「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高。」（圖／翻攝自朱瑞君臉書）

其次依序為咖哩水餃53kcal、高麗菜鮮蝦水餃51.5kcal、高麗菜豬肉水餃50.4kcal、玉米水餃49kcal、鮮蝦水餃48kcal、蔬菜水餃35.9kcal。此外，朱瑞君也提醒，煮水餃的同時，可以加一把青菜進去一起燙一下，保持飲食均衡，料理菜鳥也可以吃得健康又美味。

而網友看了熱量分析後，紛紛驚呼「一顆就那麼高喔！沒吃個15顆不會飽...」「認知到水餃的熱量，不過一個正餐常常10顆起跳，那種最基本款的口味吃完一餐熱量挺嚇人的」、「韭菜沒豬肉一顆要60多卡...」「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高」、「水餃熱量還真高」「就吃5顆蔬菜水餃『減脂中』」。（編輯：許苡晴）

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邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
76.92%23.08%
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您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.89%67.11%
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