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鄰居好心送2條魚！媽嗨：肚子都卵　內行急壞：先還給他

▲網友分享鄰居送了兩條魚給自己，說是鯽魚，而且肚子裡面還有魚卵。（圖/廚藝公社）
▲網友分享鄰居送了兩條魚給自己，說是鯽魚，而且肚子裡面還有魚卵。（圖/廚藝公社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 12:18:32

如果是住在社區裡的民眾，一定都會遇過類似經驗，鄰居與鄰居之間比較友好時，常常互相贈送一些蔬果、食材類的東西，甚至邀請至家裡吃飯的都有。不過，近日就有網友分享自己的鄰居拿了兩條魚送給自己，他自己不知道這是什麼品種的魚，於是上網請益如何烹煮，結果內行網友一看馬上驚呼「先還鄰居好了」，引發討論。

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原PO在「廚藝公社」貼文指出「請問，鄰居給了兩隻大鯽魚，要怎麼處理呢？聽說肚子有滿滿的魚卵呢！」只見貼出的照片，兩隻魚的肚子看起來都鼓鼓的，看起來真的有滿滿的魚卵在裡頭，只不過眼睛的部分似乎感覺過於驚訝，讓人看起來覺得有點滑稽的感覺。

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▲鄰居送來的魚雙眼瞪大，看起來頗為滑稽。（圖/廚藝公社）
貼文一出，網友紛紛回應「鯽魚？這個是鯉魚吧＝＝」、「假裝不會煮，拿去還他」、「ㄜ....這是鯉魚，不太好吃，先還鄰居好了」、「可是這是鯉魚內....肉質不優喔」、「鯉魚，這個土腥味超重的....吃過一次後就完全不敢吃」、「他真的是鯉魚...肉質不好，所以很少人會吃」、「不知道為什麼這兩條魚怎麼看起來很有喜感」、「看起來很像被嚇死欸，不過這是鯉魚啦哈哈」。

不過，也有人點出關鍵「這個跟觀賞的鯉魚不同，這是可以吃的，不過吃起來土味重，魚刺也比較多喔，一般糖醋、豆瓣都能做，還是可吃」、「這是鯉魚，刺很多，但紅燒其實蠻好吃的」、「一般我釣起來就覺得有臭土味，不愛吃，但是也能煮啦，這是可以吃的鯉魚」、「非觀賞鯉魚喔，但很多刺也帶有一點土味，我媽煮過用豆瓣蒸魚」、「卵可以拿出來另外料理，土味重要清洗乾淨後用滷的或紅燒」。

而根據《台灣魚類資料庫》表示，鯉魚又稱在來鯉、財神魚，棲息於純淡水，深度0-20公尺，無毒性可食用，是經濟性魚類，分布於歐亞大陸，台灣北中南部都有出產，早期的文獻曾將臺灣的鯉魚視為外來引入種，但是最近的研究文獻按照鄰近的日本亦已證實存在原生的鯉魚，而鄰近台灣的福建也是鯉魚的原生分布區域，因此將鯉魚視為台灣原生魚種，一般烹飪辦法可以用紅燒或者糖醋都適合，是與觀賞用的錦鯉不同的哦！（編輯：張嘉哲）

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