鄰居好心送2條魚！媽嗨：肚子都卵　內行急壞：先還給他

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貼文一出，網友紛紛回應「鯽魚？這個是鯉魚吧＝＝」、「假裝不會煮，拿去還他」、「ㄜ....這是鯉魚，不太好吃，先還鄰居好了」、「可是這是鯉魚內....肉質不優喔」、「鯉魚，這個土腥味超重的....吃過一次後就完全不敢吃」、「他真的是鯉魚...肉質不好，所以很少人會吃」、「不知道為什麼這兩條魚怎麼看起來很有喜感」、「看起來很像被嚇死欸，不過這是鯉魚啦哈哈」。
不過，也有人點出關鍵「這個跟觀賞的鯉魚不同，這是可以吃的，不過吃起來土味重，魚刺也比較多喔，一般糖醋、豆瓣都能做，還是可吃」、「這是鯉魚，刺很多，但紅燒其實蠻好吃的」、「一般我釣起來就覺得有臭土味，不愛吃，但是也能煮啦，這是可以吃的鯉魚」、「非觀賞鯉魚喔，但很多刺也帶有一點土味，我媽煮過用豆瓣蒸魚」、「卵可以拿出來另外料理，土味重要清洗乾淨後用滷的或紅燒」。
而根據《台灣魚類資料庫》表示，鯉魚又稱在來鯉、財神魚，棲息於純淡水，深度0-20公尺，無毒性可食用，是經濟性魚類，分布於歐亞大陸，台灣北中南部都有出產，早期的文獻曾將臺灣的鯉魚視為外來引入種，但是最近的研究文獻按照鄰近的日本亦已證實存在原生的鯉魚，而鄰近台灣的福建也是鯉魚的原生分布區域，因此將鯉魚視為台灣原生魚種，一般烹飪辦法可以用紅燒或者糖醋都適合，是與觀賞用的錦鯉不同的哦！（編輯：張嘉哲）