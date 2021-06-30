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蝦子退冰「頭變深黑色」=不新鮮？專家掀真相：別被誤導

▲有主婦買蝦子回家退冰後，發現蝦頭的顏色變成深黑色，擔心是否已經變質，因此上網求解。（圖／翻攝廚藝公社）
▲有主婦買蝦子回家退冰後，發現蝦頭的顏色變成深黑色，擔心是否已經變質，因此上網求解。（圖／翻攝廚藝公社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 20:37:55

海鮮的種類繁多，而大眾接受度最高的名單中肯定有蝦子的存在。不過就有主婦買蝦子回家料理，結果一退冰發現蝦頭顏色「變深黑色」，擔心是否已經變質不能食用？貼文一出立刻有內行人解釋原因，並分享解決方式。

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原PO在臉書《廚藝公社》中貼出圖片發問，只見畫面中的蝦頭前端化為深黑色，跟原本就是黑色的眼珠對比，顏色幾乎同化了，這也讓原PO憂心「請問這蝦怎麼會這樣？沒有臭掉，但看起來就覺得不敢吃」。

▲搜狐美食專欄《婷妹說美食》指出，蝦仁加「香菇」一起蒸味道很搭，不僅清爽開胃，還很下飯。（示意圖／取自unsplash）
▲專家解釋蝦子離水死亡後，體內多酚氧化酵素催化酪胺酸代謝產生黑色素，在蝦體表面形成黑色斑點，易出現於頭尾及足部，稱為『黑變』，屬於自然現象，可以食用。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出立刻有內行人跳出解釋，「蝦子退冰、 直接沖水退、 冷常退冰就會變這樣」、「退冰太久或跟高溫品放太近、蝦退冰過頭會很快黑頭、只是化學反應蝦是沒壞的」、「蝦不用退冰哦！要烹飪前放水龍頭下沖開就行了，有經過退冰的蝦都會黑頭」、「顏色不代表好壞，那是刻板印象誤導，用聞的比較快」。

而據《農委會水產試驗所》的食安專區解答，「蝦子離水死亡後，體內多酚氧化酵素催化酪胺酸代謝產生黑色素，在蝦體表面形成黑色斑點，易出現於頭尾及足部，稱為『黑變』，屬於自然現象，可以食用，不能與不新鮮畫上等號。蝦子黑變是正常現象，在台灣觀念卻不普及，甚至被曲解為不新鮮」。（編輯：潘毅）

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