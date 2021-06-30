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倉庫挖出「過期7年」蜂蜜！整罐變黑還能吃？蜂農解答了

▲有網友從倉庫挖出過期七年的蜂蜜，發現顏色變成暗沉的黑色。（圖／翻攝PTT）
▲有網友從倉庫挖出過期七年的蜂蜜，發現顏色變成暗沉的黑色。（圖／翻攝PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 23:45:15｜2021-06-30 23:46:23

蜂蜜不僅香氣宜人，更被視為養身聖品，獲得許多民眾喜愛。不過就有網友在倉庫挖出「過期7年」蜂蜜，雖然沒開封但已整罐發黑，不禁好奇是否還能食用？隨後也釣出專業蜂農解答了。

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原PO在論壇PTT上發文提到，「陳年蜂蜜變黑了還能吃嗎？朋友在整理倉庫時看到一罐看起來很厲害的蜂蜜，不過看了有效期限才發現，這罐蜂蜜再過一個月就能過7歲生日了，而且顏色好像變很黑，照光都快透不過去了，但聽說純正的蜂蜜是不會壞的，但為什麼會變這麼黑？這真的還能吃？會不會大腸浩劫啊？」

貼文曝光立刻掀起討論，更有專業的蜂農被釣出回應「蜂蜜並不會壞，理論上若是以可否食用或營養成分來說，蜂蜜可食用保存期很長，但不代表這些成分不會變質，其中糖類會轉化成烴基甲糠醛、花粉會黑褐化及蛋白質降解，蜂蜜的香氣、味道來源也會隨時間降解等，所以隨著蜂蜜保存時間拉長，營養價值通常較低」。

▲蜂農回解釋「蜂蜜並不會壞，但蜂蜜的香氣、味道來源也會隨時間降解等，所以隨著蜂蜜保存時間拉長，營養價值通常較低。（示意圖／取自pixabay）
▲蜂農回解釋「蜂蜜並不會壞，但蜂蜜的香氣、味道來源也會隨時間降解等，所以隨著蜂蜜保存時間拉長，營養價值通常較低。（示意圖／取自pixabay）
蜂農持續補充，「蜂蜜變黑的原因主要有兩個，一個是烴基甲糠醛值升高，使蜂蜜顏色變深，另一個是蜂蜜中微小的花粉褐黑化。以可否食用的角度來說是可以的，但要不要吃就看個人，能吃但是難吃的東西，不用強迫自己吃下去啦」。

而過去毒物專家招名威也曾分享純蜂蜜的保存方式「新鮮蜂蜜的成分包含酵母菌、乳酸菌及大量酵素，這些成分都會隨保存環境、溫度及濕度產生變化，『趁新鮮吃，營養價值是最高的』，但是吃不完的蜂蜜也真的無需要放入冰箱，放置於攝氏25°C左右的室溫就可以了」。（編輯：潘毅）

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