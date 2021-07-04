筊白筍怎麼料理才內行？老饕曝「另類煮法」：好吃又下飯

「筊白筍」口感脆嫩清爽，是夏天必吃的食材之一，也是許多熱炒店、小吃店的必備菜色，最常見的料理方式就是水煮，直接沾沙拉吃，深受不少老饕喜愛。而近日就有一名網友在PTT詢問大家「『筊白筍』喜歡用哪種煮法做的料理阿？」釣出專業吃貨分享「另類煮法」，大讚既好吃又下飯。

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好奇詢問大家「『筊白筍』這個食材阿，大家會喜歡用哪種煮法做成料理再吃阿？」他表示，自己覺得用炒的，味道最多樣性也最特別，並透露個人偏好兩種料理方式，「第一道是連皮烤一烤，再剝皮吃！第二道是水煮以後冰起來，再加沙拉吃爆！」

▲一名網友在PTT詢問大家「『筊白筍』喜歡用哪種煮法做的料理阿？」釣出專業吃貨分享「另類煮法」，大讚既好吃又下飯。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，許多老饕紛紛推薦「用炒的」，「炒的很香，水煮沾醬油也好吃」、「筍本身就好吃了，喜歡炒沙茶醬」、「水炒」、「切片後會跟杏鮑菇、豬肉片一起炒，再加點醬油膏拌炒，覺得很下飯」、「炒蒜頭」、「切滾刀炸到金黃炒鹹蛋黃做金莎，也可以拿來跟肉絲一起做爆炒」。

另還有網友直指「丟烤箱烤，等吃就好」、「川燙後放冷淋美乃滋做涼拌菜」、「最近都拿來烤，用奶油、酪梨油或烤肉醬都很讚」、「煮湯就對了」、「水煮沾美乃滋」、「烤完沾鹽吃，超讚」。

此外，還有吃貨分享另類煮法，他透露自己之前買太多筊白筍，後來直接

切塊拿去煮咖哩，結果意外的超好吃！而且也很下飯。

（編輯：許苡晴）