高麗菜還能怎麼煮？客家人推「銷魂料理」：一人可吃半顆

「高麗菜」除了伴蒜清炒外，也可拿來煮湯或加入火鍋，是許多人家中料理常見的蔬菜之一，不過，除了上述煮法，到底還能變出什麼花樣呢？一名網友就在PTT提問「不知道大家都怎麼料理高麗菜呢？有沒有什麼比較特殊的一點做法？」該問題引來不少客家人推薦「一銷魂料理」，直呼「一個人可以吃掉半顆」。

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原PO在PTT cookclub 板以「

推薦有變化的高麗菜料理

」為題發文，他表示，因為工作關係，自己在外面租房子，之前親戚來找他，送他一大堆高麗菜，說是要給他省菜錢用，一開始他收到時蠻開心的，因為他住的地方，有簡單廚具可料理，但連續炒了好幾餐「高麗菜+蒜頭」後開始有點吃膩了，也變不出什麼新花招來，他便請益大家「 有沒有什麼比較特殊的一點做法？不然我看到剩下的那幾顆高麗菜完全沒有想吃的慾望...」

▲有網友在PTT提問「不知道大家都怎麼料理高麗菜呢？有沒有什麼比較特殊的一點做法？」該問題引來客家人推薦「一銷魂料理」，直呼「一個人可以吃掉半顆」。（圖／翻攝自PTT）

對此，許多網友紛紛建議「最簡單就是加點醬油炒，或加醋做糖醋高麗菜，再費工點可以考慮做高麗菜卷」、「做大阪燒，消耗速度超快」、「蔬菜煎餅，用中筋麵粉調麵糊，高麗菜和紅蘿蔔切碎」、「炒飯煮粥也可以加一些高麗菜，不然就拿去醃泡菜慢慢吃」、「高麗菜加在蕃茄炒蛋裡，很搭很好吃」、「麻油雞可以加一大堆高麗菜，吃完了還能再加」、「高麗菜跟西洋芹、蕃茄，煮清湯很好吃又可清腸胃」、「辣炒年糕。加高麗菜更好吃」。

另也釣出客家人推薦「

高麗菜封

」這道料理，有人甚至直呼「我一個人可以吃掉半顆！」而根據屏東縣長治鄉公所官網解釋，客家人的「封」，即「爌」（焢）的意思，也就是燜到爛熟，客家人有「爌肉」和「封肉」兩種不同說法，

「高麗菜封」其實是南部六堆地區客家人研發出來的菜餚，做法非常簡單，只要將醬油、酒和鹽等佐料放進高麗菜裡，經燜煮即成。

（編輯：許苡晴）