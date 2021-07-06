男買自助餐見「蒸蛋」不敢挖！理由曝光 老饕驚：虧大了
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過就是因為菜色眾多，也常常引起「哪些便當菜最讓人討厭」、「最喜歡哪種便當菜」的討論。近日，就有網友分享自己去買自助餐的時候，看到自己喜歡吃的蒸蛋卻不敢夾，頓時食慾全沒，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 13:42:07｜2021-07-06 13:42:12
原PO在「美食公社」貼文指出「今天一如往常去自助餐店買便當，說實在話，我每次去夾的配菜都差不多，唯一不變的就是一定要有蒸蛋，但是今天的蒸蛋好醜，整個表面很粗糙，還有洞，看起來食慾都沒了，因此不敢挖只好忍痛放棄，改吃荷包蛋，還給我平滑的蒸蛋！」
貼文一出，網友紛紛回應「比起平滑的蒸蛋，更愛有洞的...湯汁都吸在裡面」、「洞洞的蒸蛋更好吃...底部的蛋白超爽」、「這樣底部有大量蛋白，吃起來很爽欸，自助餐店很少見，難得失手」、「內行一定挖爆他」、「我反而不愛平滑的蒸蛋，感覺很像鹹布丁，不喜歡」、「粗糙的蒸蛋才好吃啊，老天」、「有洞的翻開都是精華欸！不懂吃很可惜QQ」、「自助餐店很少有這種蒸蛋欸....你虧大了，這超好吃」。
事實上，蒸蛋製作方法非常簡單，如果是想要吃有洞洞或比較粗糙蒸蛋的人，只要蛋液倒入碗中不打散不過篩，放進電鍋也沒有留縫隙，蒸出來就會呈現比較坑疤的模樣；而如果想吃嫩如布丁的蒸蛋，切記蛋要打均勻外，水也要比蛋還要多，大約是1:2的比例，放入電鍋蒸煮時，也要記得以筷子抵住鍋蓋留一個縫隙，這樣蒸出來就是平滑的蒸蛋囉！（編輯：張嘉哲）