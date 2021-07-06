炒青菜何時放鹽？高手公開「黃金時機」：很多人都做錯
青菜的吃法相當多元，而一般人都是直接以「清炒」方式來料理，不過，炒青菜看似簡單，其實學問可大了！絕大多數的人都只倒入油，翻炒至熟後，再加鹽調味，但其實還有更完美的煮法。近日，搜狐美食專欄《夜讀史記書》提到，炒青菜的時候，放鹽的時機也很重要，若炒出來的菜不好吃，可能是放鹽出了問題！
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 14:41:22
《夜讀史記書》表示，炒菜何時放鹽，這個步驟很多人都做錯，一般建議最後放鹽。若炒菜一開始就放鹽，當菜炒熟時會損失鹽的鹹味，且炒葉菜類蔬菜時，先放鹽會讓蔬菜的鮮味和維生素流失，青菜的色澤也不好，但後放鹽並不是要關火的時候才放，而是要看炒菜的品種，葉類的在關火前放好就可以，根莖和肉類的可以在菜8、9分熟的時候放。
《夜讀史記書》指出，起鍋前放鹽的好處，就是可以減少鹽的攝取量，鹽吃多了對身體無益，所以做菜時放鹽的時間盡量往後推；但有的食物在炒菜前加鹽，這種情況是針對使用動物性食用油來說，如用豬肉、雞油等炒菜時，先加點鹽，這樣可以有利於消除農藥的殘留量。
此外，炒菜的時候溫度高，時間若過長，又使用含碘的鹽，碘很容易在低溫下分解成有毒的化合物，不利健康，所以炒菜的時候，鹽盡量要後放。（編輯：賴詠璿）