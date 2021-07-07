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人老了才有白髮？專家曝「3大因素」影響　再揭養髮秘訣

▲營養師高敏敏表示，其實不只衰老才會長白頭髮，還有「3大因素」要注意，而她也曝光7大養髮秘訣，提供給民眾參考。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自unsplash）
▲營養師高敏敏表示，其實不只衰老才會長白頭髮，還有「3大因素」要注意，而她也曝光7大養髮秘訣，提供給民眾參考。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 14:58:27

誰說老了才會長白頭髮？其實白髮增加跟飲食習慣也有很大的關係，美女營養師高敏敏就分享，其實不只衰老才會長白頭髮，還有「3大因素」要注意，而她也曝光「6大養髮秘訣」，提供給民眾參考。

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師
▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏表示，有個愛美的朋友跟她說，因為疫情都待在家，突然閒了下來，竟然開始長白頭髮，後來才得知，因為她在家飲食三餐不正常吃、疫情也讓她心理壓力恐慌，才會使頭頂佈滿白髮，對此，高敏敏也透露「其實不只衰老才會長白頭髮」，像是「營養不足」、「不好的生活習慣」和「壓力」等，都是造成白髮的原因。

高敏敏也接著透露解決辦法，「白髮別再長營養這樣吃，一起來補充這些營養素，讓我們都有烏黑亮麗秀髮」，第一「優質蛋白質」，是頭髮最重要的基底，「酪胺酸」更是黑色素的原料，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽；第二「維他命B群」，幫助能量代謝的維生素，壓力大易流失，如果缺乏B1、2、6、12，容易有早發性白髮，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。

第三「維他命Ｅ」，幫助抗氧化，減少壓力性白髮，推薦食物：堅果、芝麻、好油；第四「礦物質鋅」，是合成黑色素的重要原料之一，推薦食物：牡蠣、蝦、肉；第五「鐵質」，將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦食物：豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝。

▲高敏敏營養師分享6個讓白髮別再長的營養秘訣。（圖／高敏敏營養師
▲高敏敏營養師分享6個讓白髮別再長的營養秘訣。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
第六「礦物質銅」，是生成黑色素的必要原料，推薦食物：可可豆、黃豆；另外，也要「避免抽菸、喝酒」，長期抽煙喝酒的人，易讓體內自由基偏高，會破壞黑色素、影響毛髮黑色素生成、甚至破壞毛囊細胞，造成白頭髮產生、掉髮的症狀。

高敏敏最後也貼心提醒，在家也要多活動提高代謝率、放鬆心情，若新陳代謝降低、身體循環差、壓力過大都會影響頭皮血液循環，影響毛囊中製造黑色素的細胞，白頭髮就會開始增多，「這些養髮秘訣你都記起來了嗎」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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