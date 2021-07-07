人老了才有白髮？專家曝「3大因素」影響　再揭養髮秘訣

誰說老了才會長白頭髮？其實白髮增加跟飲食習慣也有很大的關係，美女營養師高敏敏就分享，其實不只衰老才會長白頭髮，還有「3大因素」要注意，而她也曝光「6大養髮秘訣」，提供給民眾參考。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

飲食三餐不正常吃

心理壓力恐慌

營養不足

不好的生活習慣

壓力

高敏敏也接著透露解決辦法，「白髮別再長營養這樣吃，一起來補充這些營養素，讓我們都有烏黑亮麗秀髮」，第一「優質蛋白質」，是頭髮最重要的基底，「酪胺酸」更是黑色素的原料，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽；第二「維他命B群」，幫助能量代謝的維生素，壓力大易流失，如果缺乏B1、2、6、12，容易有早發性白髮，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。





第三「維他命Ｅ」，幫助抗氧化，減少壓力性白髮，推薦食物：堅果、芝麻、好油；第四「礦物質鋅」，是合成黑色素的重要原料之一，推薦食物：牡蠣、蝦、肉；第五「鐵質」，將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦食物：豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝。





▲高敏敏營養師分享6個讓白髮別再長的營養秘訣。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲高敏敏營養師分享6個讓白髮別再長的營養秘訣。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

礦物質銅

避免抽菸、喝酒

高敏敏最後也貼心提醒，在家也要多活動提高代謝率、放鬆心情，若新陳代謝降低、身體循環差、壓力過大都會影響頭皮血液循環，影響毛囊中製造黑色素的細胞，白頭髮就會開始增多，「這些養髮秘訣你都記起來了嗎」。（編輯：郭佩蓉）





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