COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

希臘優格怎吃才美味？他「加1料」口感升級：吃過就愛上

▲不少進行飲食控制或減脂健身者都會選擇「希臘優格」當作正餐，不過日前就有網友好奇提問「要怎麼把希臘優格變好吃？」，話題更掀起不少網友討論。（圖／取自Pixabay）
▲不少進行飲食控制或減脂健身者都會選擇「希臘優格」當作正餐，不過日前就有網友好奇提問「要怎麼把希臘優格變好吃？」，話題更掀起不少網友討論。（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 10:33:18

希臘優格是許多正在進行飲食管理或健身的人熱愛的選擇，不論是到超商或是大賣場時常可以在架上發現它的存在，除了方便易買的優點外，其蛋白質含量高、口感更豐厚也是不少人推崇的原因，不過日前就有網友好奇詢問「要怎麼把希臘優格變好吃？」，討論串曝光後掀起眾人熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友日前在PTT的八卦版上就發文指出，希臘優格因為有著蛋白質高、熱量低等種種優點，對於正在進行減脂、飲食管理的人來說是個挑選食物時的好選擇，不過也有著「吃起來酸酸的」這個特色，原PO對此也好奇提問「要怎麼把他變好吃？除了加乳清之外，還有啥方法呢？」。

▲優格（圖／取自Pixabay）
▲有網友好奇吃希臘優格時能夠添加什麼才能提升口感。（圖／取自Pixabay）
文章曝光後引發不少的版友討論，其中就有許多人回答認為加入「果乾」是能提升口感與味道的方法，「我加牛奶稀釋就不酸了  想要甜就加果乾」、「美式賣場買得到的減糖果乾」、「減醣就加冷凍莓果，是ok的」、「葡萄乾」、「加冷凍藍莓或是堅果」、「加果乾吃過一次就愛上了」。

此外，也有不考慮其他因素，許多網友也推薦可以加入蜂蜜增添風味，「認真說加堅果跟蜂蜜」、「認真回，加蜂蜜很好吃」、「加蜂蜜讚」、「楓糖蜂蜜＋果乾堅果」、「蜂蜜無誤」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀