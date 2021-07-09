希臘優格怎吃才美味？他「加1料」口感升級：吃過就愛上
希臘優格是許多正在進行飲食管理或健身的人熱愛的選擇，不論是到超商或是大賣場時常可以在架上發現它的存在，除了方便易買的優點外，其蛋白質含量高、口感更豐厚也是不少人推崇的原因，不過日前就有網友好奇詢問「要怎麼把希臘優格變好吃？」，討論串曝光後掀起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 10:33:18
這名網友日前在PTT的八卦版上就發文指出，希臘優格因為有著蛋白質高、熱量低等種種優點，對於正在進行減脂、飲食管理的人來說是個挑選食物時的好選擇，不過也有著「吃起來酸酸的」這個特色，原PO對此也好奇提問「要怎麼把他變好吃？除了加乳清之外，還有啥方法呢？」。
文章曝光後引發不少的版友討論，其中就有許多人回答認為加入「果乾」是能提升口感與味道的方法，「我加牛奶稀釋就不酸了 想要甜就加果乾」、「美式賣場買得到的減糖果乾」、「減醣就加冷凍莓果，是ok的」、「葡萄乾」、「加冷凍藍莓或是堅果」、「加果乾吃過一次就愛上了」。
此外，也有不考慮其他因素，許多網友也推薦可以加入蜂蜜增添風味，「認真說加堅果跟蜂蜜」、「認真回，加蜂蜜很好吃」、「加蜂蜜讚」、「楓糖蜂蜜＋果乾堅果」、「蜂蜜無誤」。（編輯：楊智傑）