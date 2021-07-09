炒地瓜葉太單調？媽加「靈魂搭配」一吃驚豔：熱炒店必點
許多家庭主婦在家下廚時，不免都會想做點創意料理，希望能藉此新增菜色花樣，還能找出各樣食材的美味搭配。不過，就有一名女網友表示，從小就經常品嚐母親做的實驗料理，為了避免當媽後也讓小孩遇上，因此好奇詢問「各位能提供一下清單讓我以後避開煮到暗黑料理嗎」。對此，就引來老饕們熱議，但留言中卻意外釣出地瓜葉的絕配料理。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 22:30:31
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己以前常吃到媽媽做的實驗料理，「偶爾好吃偶爾，偶爾恩...」透露不少成果一言難盡，這也讓她好奇詢問「自己當媽媽後希望能避開煮奇特的料理，各位能提供一下清單讓我以後避開煮到暗黑料理嗎～」
問題一曝光，就引來不少過來人熱議，「喜酒包回來的佛跳牆+魚+豬腳一起煮」、「葡萄果醬夾滷牛腱三明治，我直接吐在教室」、「當歸雞湯+橄欖..絕對沒有人比我媽天才啦」、「蛋黃酥裡不是包蛋黃，而是切一半的雞胗」、「大腸和豬腳一起滷，味道可怕到爆」、「裝做魚卵的黃豆渣，畢生難忘」。
但留言中有鄉民無奈指出「地瓜葉+皮蛋，真的不行阿...」，言論一出反而引來老饕們反駁，「地瓜葉+皮蛋很好吃欸哈哈哈」、「地瓜葉+皮蛋好吃一票～金銀蛋的概念耶」、「地瓜葉（各種葉菜都行）+皮蛋鹹蛋，超讚好嗎」、「地瓜葉皮蛋聽起來很好吃啊哈哈哈」、「地瓜葉皮蛋我熱炒店必點耶～」（編輯：陳雅雲）