「蛋餅餡料」包什麼最好吃？各路人馬全戰翻：決勝的關鍵
現代人的早餐樣式豐富，除了西式早餐之外，傳統中式早餐更是不遑多讓，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『蛋餅的餡料』包什麼最好吃？」沒想到卻引起了各路人馬戰翻，直言「根本決勝的關鍵」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 09:46:53
這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「蛋餅到底要包什麼啦？」的文章表示，「每次早餐選蛋餅都讓選擇障礙我很辛苦，原味的、蛋餅加蛋、火腿、鮪魚、培根、蔬菜、豬排，你各位都加什麼？有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
各路網友們紛紛留言，什麼樣的口味都有人支持「吃過包糯米的，還不錯」、「好想吃薯餅蛋餅」、「包咔啦雞腿，讚讚」、「加鮪魚、起士的」、「當然是鮪魚阿」、「薯餅、炒飯、炒麵、豬肉排、雞肉排，以上都要加起司」、「玉米，蛋餅要特酥的」、「酥脆的培根」、「芋頭泥、馬鈴薯泥、起士」。
不過最後卻有人點出「決勝的關鍵」在於「醬汁」，「喜歡蛋餅啥都不要夾的，我吃過一大堆奇妙組合蛋餅，蛋餅就是要吃那種『台式醬油膏』和弄一點不辣但是很鹹的『辣椒醬』，跟蛋沒有弄得很均勻的分布在蛋餅皮上，有點焦有點油味的那種鄉土感，幹嘛一定要夾東西弄得那麼邪魔外道」，「邪門歪道，當然是傳統的粉漿蛋餅+油膏」、「包什麼不重要，重要是沾醬要超好吃」。（編輯：王柏文）