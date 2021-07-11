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衝市場買菜噴3500！婆媽秒抓「兇手」：高麗菜只是小問題

▲因應三級防疫警戒，不少人都會到市場一次買足蔬果、肉類，不過卻也發現最近蔬果類價格上漲有感。（示意圖／取自pixabay）
▲因應三級防疫警戒，不少人都會到市場一次買足蔬果、肉類，不過卻也發現最近蔬果類價格上漲有感。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 10:22:28

因應三級防疫警戒，不少人都會到市場一次買足蔬果、肉類，但最近卻發現菜價上漲有感，因受到先前梅雨影響，葉菜類、瓜菜類價格都直線飆升，甚至藝人曹西平也在臉書分享，自己買兩顆高麗菜就要價400元，引發不少熱議。近日，就有網友分享自己去菜市場買菜，感嘆「3500元」就只能買這些，再度引起話題。

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原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「就買這些，3500就沒了！」只見貼出的照片，購買的食材有一大顆高麗菜、一把花椰菜、兩盒雞蛋、一整包厚切鮭魚、一袋葡萄、兩袋米、一串香蕉、一整顆西瓜、兩包袋裝韓式泡麵，其餘則是小黃瓜、青江菜、些許菇類等等。

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▲網友分享自己去市場買菜，一次就噴了3500元。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「我拿一把A菜就135了，一把小白菜122，貴到都不知道怎麼買」、「每次去市場買菜，大約都要三千塊左右跑不掉，而且我是沒買水果喔！」、「現在貴到不太敢亂買QQ」、「真的這些花3500那麼貴啊！」、「真的！尤其現在要少去又要一次買足的狀況下，錢真的是用噴的速度在消失」。

不過，也有內行的婆媽表示「高麗菜還算小問題，重點你那袋肉這麼大包，就破千了，還有厚切鮭魚，3500正常」、「魚肉在塑膠袋裡看不太清楚…光那顆高麗菜就很貴了」、「你的蛋是土雞蛋，又有厚切鮭魚，那包肉一定破千」、「你都買土雞蛋，高冷高麗菜，厚片鮭魚等級比較高的」、「你買的很多價格都不低」、「那包肉至少1500，高麗菜當季正貴，厚切鮭魚不用說了吧，雞蛋還是土雞蛋，還有葡萄，3500差不多啊」。（編輯：張嘉哲）

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2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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