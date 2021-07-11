衝市場買菜噴3500！婆媽秒抓「兇手」：高麗菜只是小問題

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▲網友分享自己去市場買菜，一次就噴了3500元。（圖/家常菜）

每次去市場買菜，大約都要三千塊左右跑不掉，而且我是沒買水果喔！」、「現在貴到不太敢亂買QQ」、「真的這些花3500那麼貴啊！」、「真的！尤其現在要少去又要一次買足的狀況下，錢真的是用噴的速度在消失」。

你都買土雞蛋，高冷高麗菜，厚片鮭魚等級比較高的」、「你買的很多價格都不低」、「那包肉至少1500，高麗菜當季正貴，厚切鮭魚不用說了吧，雞蛋還是土雞蛋，還有葡萄，3500差不多啊」。（編輯：張嘉哲）