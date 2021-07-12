香菜只能生吃？老饕傳授「隱藏煮法」：吃起來超爽又下飯

香菜是一種味道奇特的配料，喜歡的人無論吃什麼都必加，討厭香菜的人則是聞到味道就害怕，避之唯恐不及。而近日就有一名網友提問「香菜是不是只能生吃？」問題釣出不少老饕分享香菜的「隱藏煮法」，有網友甚至直呼「吃起來超爽」、「很好配飯」。

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原PO在

PTT八卦板

表示，大腸麵線最後灑上生香菜點綴；香菜豬血糕皮蛋披薩最後灑上生香菜點綴；花生捲冰淇淋最後灑上生香菜點綴，只差生菜沙拉沒灑生香菜點綴，他並發文請益大家「有沒有香菜是不是只能生吃的八卦？」

▲一名網友在PTT提問「香菜是不是只能生吃？」問題釣出不少老饕分享香菜的「隱藏料理」，有網友甚至直呼「吃起來超爽」、「很好配飯」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「中國人很愛火鍋燙香菜來吃」、「香菜煎蛋」、「熬湯，香菜是必要元素」、「香菜拌蔥、九層塔、韭菜、蒜，好吃」、「生菜沙拉」、「唯一支持花生捲冰淇淋」、「炒到斷生直接吃」、「不開玩笑，加在泡麵裡，超棒！」

另還有老饕曝光其他吃法，直指

「香菜水餃，吃起來超爽！」「買煙燻豆皮來包香菜卷」、「葉子摘掉，梗切一切炒牛肉絲，做成香根牛肉絲；切碎混番茄丁、檸檬汁、黑胡椒、橄欖油，做成莎莎醬沾玉米片」、「加點辣椒涼拌會很好配飯唷！」「香菜蛋餅，自己用麵粉做餅皮」、「果汁機攪ㄧ攪+牛奶 超好喝！」

（編輯：許苡晴）