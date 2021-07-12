叫外送首次踩雷！他點135元素食咖哩飯　見「菜色」傻了

近年來外送平台崛起，加上現在正值防疫期間，民眾待在家的時間變多了，懶人們只要在家動動手指一鍵下單，美味食物就會送到府。而近日有女網友透露，自己點了一個「素食咖哩飯」，沒想到他打開一看「菜色」卻傻眼了，這也讓他不禁直呼「在高雄第一次吃到這麼雷又貴的咖哩」。





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原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張照片並表示，叫了外賣這麼久，第一次踩到雷，他指出，自己買了一個135元的素食「大豆馬鈴薯咖哩飯」，結果咖哩裡面只有鷹嘴豆跟兩塊馬鈴薯，這讓他不禁質疑「是鷹嘴豆貴了還是咖哩粉漲價？」





▲近日有網友透露，自己點了一個「素食咖哩飯」，沒想到打開一看「菜色」卻傻眼了，這也讓他不禁直呼「在高雄第一次吃到這麼雷又貴的咖哩」。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

原PO更忍不住直說「在高雄第一次吃到這麼雷又貴的咖哩，而且飯的米心還沒透，吃完整個無言...」同時不忘提醒大家，在點外送時「沒照片還是要小心一點...」文末，他也直呼「被騙就一次了，好雷啊！」





畫面曝光後，網友隨即議論紛紛「樓主要給5顆星，這麼難吃的東西不能只有你吃到而已」、「真的很無言，我也有一次叫到200多只有醬（沒料）與白飯的咖哩飯…」「吃到米沒熟真的會很不爽」、「這種的我絕對會給它讚不絕口+5星好評...不能只有我被坑啊...」「印度咖喱要用很多香料，比較貴吧」、「不意外，因為...素食本來就比較貴，而且外送平板上很少有真的店內價，因為平台抽35%，餐飲員工路過...」「你看到名字應該就要知道沒有肉啊！」「自己煮啦」、「雖然不知道店家的配方，不過真正好的咖喱香料不便宜。」（編輯：許苡晴）



