蒸馬鈴薯也很開胃？「老饕級食譜」曝 眾驚：全家搶著吃
馬鈴薯除了做成薯條、薯泥與咖哩燉肉，或是炒著吃外，其實還有很多種吃法！近日，以美食、料理領域聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，有關馬鈴薯的「另類蒸法」，不僅好吃又營養，口感更是相當綿密，美味程度讓全家人都搶著吃。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 14:41:31
《小楊聊美食》表示，首先準備食材：馬鈴薯、蔥花、青紅辣椒、食鹽、花椒油、醬油。將馬鈴薯洗乾淨，把皮去掉，再把它磨成泥，並置於碗內加入開水，開始均勻攪拌。攪拌後將馬鈴薯泥都揉成一顆顆球狀，放在籠布上，涼水上鍋，開大火蒸半小時。
利用蒸馬鈴薯的時間調一下醬料，在碗內切一點蔥花、青紅辣椒、食鹽，熱鍋後炸點花椒油，澆在剛剛裝滿調味料的碗內，再加點醋、水和醬油，醬汁就完成了。醬料的比例可以根據自己的口味來調整，喜歡什麼就多放一點。這個時候馬鈴薯已經蒸好了，將熟透的馬鈴薯球取出來，把調好的醬料淋在馬鈴薯上，美味的料理即完成，放涼之後就可以食用。
《小楊聊美食》透露，夏天馬鈴薯這樣吃，這種做法絕對是第一次見，好吃又營養，全家人搶著吃。大家在平時更要多吃點馬鈴薯，補鈣、補鐵、補蛋白，孩子挑食就吃它，這種做法的馬鈴薯，孩子一口一個很過癮，特別喜歡吃。（編輯：賴詠璿）