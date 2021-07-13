紅蘿蔔還能怎料理？老饕曝「銷魂食譜」：不只燉肉煮咖哩
吃紅蘿蔔好處多多，不僅營養價值高，更富含維生素A和β胡蘿蔔素，是對人體非常有益的天然蔬果，也經常用作入菜的佐料。就有網友詢問，「除了拿來炒蛋、煮咖哩或燉肉以外，紅蘿蔔還可以怎樣料理？」釣出許多老饕分享心得。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 21:16:06
有網友在臉書社團《廚藝公社》發文，透露自己家中蔬菜箱有吃不完的紅蘿蔔，於是想請教大家，「紅蘿蔔除了拿來炒蛋、煮咖哩或燉肉以外，還可以怎樣料理？」
問題一出引發熱議，內行網友紛紛在底下留言回覆說，「打紅蘿蔔汁最快又營養」、「紅蘿蔔加鳳梨芭樂芒果檸檬蘋果榨出來的汁加冰塊非常好喝」、「涼拌黃瓜＋紅蘿蔔、紅蘿蔔清炒水蓮、燉牛肉＋紅蘿蔔、甜椒」、「紅蘿蔔濃湯蠻好喝的，而且可以一次消耗很多」、「切絲、切丁冰冷凍。炒菜炒飯再拿出來，很方便」、「吃不完切絲放冷凍，下次炒菜可用來配色，用多少拿多少」、「打果汁加檸檬超好喝」。
另外也有網友建議，「可以做韓式煎餅，醬料用蠔油加醋加一些水調開，可多加洋蔥末香油」、「紅蘿蔔切丁＋絞肉＋太白粉，淋一點醬油跟味醂，外面包張豆皮，平底鍋煎，蠻好吃的」、「切薄片炒，加一點鹽和糖，很好吃」、「炒奶油，味道會完全不一樣」、「可以煮成蜜胡蘿蔔，像蜜地瓜一樣」、「紅蘿蔔蛋糕，很好吃且吃起來沒蘿蔔味」。（編輯：倪浩軒）