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好吃咖哩怎麼煮？他嘆「差外面一點」　老饕曝入味1步驟

▲有網友好奇問，咖哩要怎麼煮才好吃？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友好奇問，咖哩要怎麼煮才好吃？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 16:39:57

咖哩擁有獨特的濃郁香氣，獲得許多民眾喜愛，每次一吃咖哩往往就食指大動，一不小心就多吃了好幾碗白飯。不過，就有網友指出，雖然自己煮起來很好吃，但感覺還是差外面賣的一點，於是好奇問「咖哩要怎麼煮才好吃？」貼文一出也引起老饕熱烈回應。

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原PO在《PTT》表示，自己煮咖哩時，會加入洋蔥、蒜頭、馬鈴薯、紅蘿蔔、蘋果、巧克力、牛奶，再放入超市賣的咖哩塊，他覺得這樣煮起來雖然好吃，但感覺離外面賣的等級還是差了一點，因此發文詢問「咖哩要怎麼煮才好吃？」

▲很多網友建議食材要先炒過，也有老饕指出，放隔夜會更加入味。（圖／翻攝自《PTT》
▲很多網友建議食材要先炒過，也有老饕指出，放隔夜會更加入味。（圖／翻攝自《PTT》 ）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「牛肋條先煎過，再用牛油炒洋蔥」、「洋蔥先炒過 ，馬鈴薯跟肉先煎過」、「洋蔥沒有炒吧，可以試試用高湯煮」、「咖哩粉薑黃粉一起炒，月桂葉燉」、「洋蔥炒到焦黑，最後加上蘋果泥跟巧克力，滴一些鮮奶油，好吃到爆炸」、「洋蔥炒到焦黃色，味道差很多」、「東西要先炒過再下去煮, 不過蒜末是要吃之前再加入」。

另外，也有不少老饕強調，放隔夜的味道會更加入味，「放隔夜或是用電鍋悶，才會入味」、「建議可以放一晚」、「隔夜的最好吃」、「煮好放一晚絕對比你怎麼現煮都好吃N倍」、「放隔夜+1」、「如果有壓力鍋很快就入味了」。（編輯：許智超）

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