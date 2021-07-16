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保健食品有吃就有用？美女營養師揭正確吃法：時間是關鍵

▲很多人常因為趕時間，就將保健食品「一把塞」，對此，美女營養師高敏敏就表示，其實保健營養品「吃對時間」才是關鍵。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲很多人常因為趕時間，就將保健食品「一把塞」，對此，美女營養師高敏敏就表示，其實保健營養品「吃對時間」才是關鍵。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-16 16:12:00

現代人生活步調繁忙緊湊，不僅三餐時間不正常，容易忽略飲食營養均衡，因此常會藉由保健食品來補充不足的營養素；不過，你也常因為趕時間，就將保健食品「一把塞」嗎？對此，美女營養師高敏敏就表示，其實保健營養品「吃對時間」才是關鍵！

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▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏
▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
營養師高敏敏表示，很多人工作忙、壓力大，很愛吃保健營養品，但買了卻忘記什麼時候該服用，有些人甚至會一口氣全在同一個時間吃，這樣可能會浪費錢，還沒辦法充分發揮效用，因此她也透露了「保健營養品『吃對』時間表」。

#空腹吃 ：飯前至少1hr以上/飯後至少2hr以上

‧滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品

‧膳食纖維、青汁、菊苣纖維、綠藻

‧鈣、鐵、鎂

‧膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖

▲高敏敏營養師表示，保健營養品，吃對時間才是關鍵。（圖／高敏敏營養師
▲高敏敏營養師表示，保健營養品，吃對時間才是關鍵。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
#飯後吃 =飯後1hr以內

#隨餐吃 =跟著餐一起吃（吃完保健食品立刻吃飯）

‧| 水溶性營養 |B群、葉酸、維生素C、綜合維他命

‧| 礦物質 |鈣、鋅

‧| 脂溶性營養 |維生素ADEK、葉黃素、魚油、藻油、DHA、蝦紅素、磷蝦油、魚肝油、月見草油、Q10、大豆卵磷脂

‧| 酵素類 |酵素、鳳梨酵素、納豆酵素、中和酵素、蔬果酵素

‧| 莓果萃取錠|藍莓錠、葡萄籽、接骨木、蔓越莓

‧| 其他 |薑黃、大蒜精、紅麴、蜂王乳、胎盤素、靈芝、牛樟芝

可在 #睡前吃 ：睡前30分鐘以內 吃完就去睡

‧礦物質鈣、鐵（要特別注意！鈣、鐵不可同時食用⚠️）

因為兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收

若想補充鐵與鈣，建議每天輪流著吃或空腹時吃鐵劑、睡前吃鈣片。

‧維他命Ｃ、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量Ｂ群、葉酸

高敏敏說，其實每款保健營養品都有他的特性，常常內含多種成分，加上每個人身體狀況也不同，因此建議服用的時間也會有所不同。最後，高敏敏也提醒，除了服用時間要注意，購買前也須看清楚標示、攝取前也可以詢問醫生、藥師或營養師，在保健身體前，必須先理解自己的需求。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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