保健食品有吃就有用？美女營養師揭正確吃法：時間是關鍵

現代人生活步調繁忙緊湊，不僅三餐時間不正常，容易忽略飲食營養均衡，因此常會藉由保健食品來補充不足的營養素；不過，你也常因為趕時間，就將保健食品「一把塞」嗎？對此，美女營養師高敏敏就表示，其實保健營養品「吃對時間」才是關鍵！





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▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

#空腹吃 ：飯前至少1hr以上/飯後至少2hr以上





‧滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品





‧膳食纖維、青汁、菊苣纖維、綠藻





‧鈣、鐵、鎂





‧膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖





▲高敏敏營養師表示，保健營養品，吃對時間才是關鍵。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲高敏敏營養師表示，保健營養品，吃對時間才是關鍵。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

#飯後吃 =飯後1hr以內

#隨餐吃 =跟著餐一起吃（吃完保健食品立刻吃飯）





‧| 水溶性營養 |B群、葉酸、維生素C、綜合維他命





‧| 礦物質 |鈣、鋅





‧| 脂溶性營養 |維生素ADEK、葉黃素、魚油、藻油、DHA、蝦紅素、磷蝦油、魚肝油、月見草油、Q10、大豆卵磷脂





‧| 酵素類 |酵素、鳳梨酵素、納豆酵素、中和酵素、蔬果酵素





‧| 莓果萃取錠|藍莓錠、葡萄籽、接骨木、蔓越莓





‧| 其他 |薑黃、大蒜精、紅麴、蜂王乳、胎盤素、靈芝、牛樟芝





可在 #睡前吃 ：睡前30分鐘以內 吃完就去睡





‧礦物質鈣、鐵（要特別注意！鈣、鐵不可同時食用⚠️）





因為兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收





若想補充鐵與鈣，建議每天輪流著吃或空腹時吃鐵劑、睡前吃鈣片。





‧維他命Ｃ、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量Ｂ群、葉酸





高敏敏說，其實每款保健營養品都有他的特性，常常內含多種成分，加上每個人身體狀況也不同，因此建議服用的時間也會有所不同。最後，高敏敏也提醒，除了服用時間要注意，購買前也須看清楚標示、攝取前也可以詢問醫生、藥師或營養師，在保健身體前，必須先理解自己的需求。（編輯：郭佩蓉）





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