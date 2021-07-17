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番茄炒蛋祕方曝！他「加1物」秒吃出螃蟹味：湯汁全喝光

▲做番茄炒蛋的時候，加入1物可以吃出「螃蟹味」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲做番茄炒蛋的時候，加入1物可以吃出「螃蟹味」。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 16:11:25

番茄炒蛋鮮美的色澤和香甜的口感，深受不少大小朋友喜愛，也是台式料理常見的菜色之一。不過，番茄炒蛋看似簡單，究竟藏有什麼祕訣？近日，搜狐號《小楊聊美食》分享，做番茄炒蛋的時候，加入1物可以吃出「螃蟹味」，好吃到就連湯汁都喝得一滴不剩。

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首先，我們要打雞蛋，將打好的雞蛋液放點鹽和幾滴醋，這樣會讓雞蛋更加蓬鬆，攪拌均勻後熱油鍋，把雞蛋液倒進去，炒得差不多定型的時候就可以將雞蛋打散，並先將雞蛋撈出來備用。

▲做番茄炒蛋的時候，加入1物可以吃出「螃蟹味」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲做番茄炒蛋的時候，加入1物可以吃出「螃蟹味」。（示意圖／翻攝自pixabay）
接著重新熱油鍋，放入蔥花爆香，再把切好的番茄放進去炒，清炒幾下加入鹽和糖調味，攪拌均勻之後就可以放入「祕密武器」，那就是薑醋汁。我們在吃螃蟹的時候，都是要沾一點薑醋汁來調味，所以我們的腦海中，已經默認了薑醋汁等於螃蟹的味道，我們在做番茄炒蛋的時候，加點它就可以吃出螃蟹的味道了。

等番茄炒出汁變軟之後，就可以把剛剛炒好的雞蛋放進去了，翻炒均勻，確定雞蛋熟了之後就可以起鍋了。這樣做出來的番茄炒蛋，不僅番茄鮮紅，雞蛋金黃蓬鬆，再配上薑、醋烹飪，色香味俱全，好吃到連湯汁都吸得乾乾淨淨。（編輯：賴詠璿）

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