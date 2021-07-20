牛肉和「1調料」是絕配！炒5分鐘即出鍋：超下飯又零廚藝

燉湯、快炒外，也可加入湯麵或炒飯內，或是簡單煎著吃，皆有不同的美味。而若是炒著吃，到底該加入何種調味料才對味呢？近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》就指出，牛肉跟「它」是絕配！簡單炒一炒，5分鐘就能出鍋，不僅

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《小楊聊美食》表示，牛肉跟「

黑胡椒

」口感非常搭！黑胡椒牛肉

《小楊聊美食》進一步分享烹飪撇步，步驟1：將買好的牛肉洗乾淨，稍微浸泡一下，大概20分鐘後水就會變成紅色的，那是因為牛肉中的血水被泡出了，接著將牛肉切成塊狀或條狀，放在乾淨的碗裡，同時將辣椒切成碎末備用。





▲《小楊聊美食》表示，牛肉跟「黑胡椒」口感非常搭！黑胡椒牛肉是很下飯的菜色之一，若將它做好後連同湯汁一起淋在白飯上，再配上幾根蔬菜做成蓋飯，這樣吃起來會很美味。（圖／翻攝自搜狐號《小楊聊美食》）

步驟2：把薑切成片，扔入牛肉碗中，並再加上一些黑胡椒粒和澱粉，緊接著用手將調料和肉抓勻，放在一旁醃製30分鐘。利用等待的時間，將洋蔥切成丁或細絲狀，放入水中浸泡一會兒。





步驟3：下油熱鍋，先將牛肉下鍋快速滑炒一下盛出，再次起鍋燒熱倒入冷油，把洋蔥下鍋炒，炒到出現香味後再將牛肉下鍋，用中小火炒上1分鐘，並沿著鍋邊將勾芡水下鍋，拌勻後炒蛋熟即可出鍋。





《小楊聊美食》也提到，若是大家想要吃些蔬菜，也可以準備一些自己喜歡的菜，如：青江菜、大白菜、青（白）花椰等，燙一些放在旁邊搭配著吃。另外，她也提醒，這道料理沒什麼難度，主要就是牛肉下鍋炒至半熟後要先盛出裝盤，否肉質容易炒得又老又柴。（編輯：許苡晴）



