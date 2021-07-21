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滑蛋蝦仁怎麼做才美味？「簡單3步驟」曝　老饕口水直流

▲一名女網友表示她到大賣場買了一包蝦仁，也用它做出了又滑又嫩的「滑蛋蝦仁」，並分享了「簡易3步驟」，貼文一出，老饕們口水直流。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲一名女網友表示她到大賣場買了一包蝦仁，也用它做出了又滑又嫩的「滑蛋蝦仁」，並分享了「簡易3步驟」，貼文一出，老饕們口水直流。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 16:46:05

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少人最近常常在家開啟「自煮」模式，對此，就有一名女網友發文，表示她到大賣場買了一包蝦仁，也用它做出了又滑又嫩的「滑蛋蝦仁」，並分享了「簡單3步驟」，貼文一出，老饕們口水直流。

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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己最近到好市多買了一包冷凍蝦仁，並且用它做出了不少美味料理，像是滑蛋蝦仁、蒜蓉蒸蝦、月亮蝦餅和蝦仁可樂餅。

▲女網友用冷凍蝦仁做出了不少美味料理，像是滑蛋蝦仁、蒜蓉蒸蝦、月亮蝦餅和蝦仁可樂餅。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友用冷凍蝦仁做出了不少美味料理，像是滑蛋蝦仁、蒜蓉蒸蝦、月亮蝦餅和蝦仁可樂餅。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
而其中，她也不藏私地分享「滑蛋蝦仁」的作法，首先，將蝦仁退冰後，把表皮水分擦乾，接著使用鹽、少許白胡椒、少許米酒醃製蝦仁；接著在鍋內放少許油，乾煎蝦仁至兩面變色後起鍋備用；最後，同鍋下油下蛋液（不調味），使用中小火，在蛋液約五分熟時下剛起鍋的蝦仁，大火拌炒30秒左右就可以起鍋，再灑蔥花就完成了（怕蛋太生的蛋可以炒久一點）

不過，原PO除了這幾道拿手菜以外，她還想知道能用這包蝦仁做出什麼料理，因此便在文末詢問「菜單要重複使用了，請問大家都怎麼用蝦子料理呢」？

貼文一出，掀起熱議，「好厲害啊」、「看了就想吃」、「完全買不到蝦」、「蝦子超級好吃新鮮又甜，泡麵裡丟三四隻就超鮮的」、「怎麼都擺這麼好看啊，練過吼，真好看」、「太強了」。

▲也有網友分享自己做的「雞蛋豆腐鮮蝦蒸蛋」。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲也有網友分享自己做的「雞蛋豆腐鮮蝦蒸蛋」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
另外，也有不少網友分享，「雞蛋豆腐鮮蝦蒸蛋」、「奶油蒜頭蝦…好吃」、「這包蝦真的好吃，可以做，西西里海鮮湯、義式炸大蝦麵包和紅酒醬烤蝦，不然蝦考克也不錯」、「這包很好吃！我偶爾宮保蝦仁、熱炒三杯蝦仁」、「橄欖油+奶油+蒜末+蘑菇+蝦仁一起炒」、「蝦仁烘蛋超好吃」、「蝦仁什錦麵，蝦仁粥，蝦仁炒飯，蝦仁燴飯，蝦仁炒麵，百搭」。（編輯：郭佩蓉）

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