滑蛋蝦仁怎麼做才美味？「簡單3步驟」曝　老饕口水直流

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少人最近常常在家開啟「自煮」模式，對此，就有一名女網友發文，表示她到大賣場買了一包蝦仁，也用它做出了又滑又嫩的「滑蛋蝦仁」，並分享了「簡單3步驟」，貼文一出，老饕們口水直流。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己最近到好市多買了一包冷凍蝦仁，並且用它做出了不少美味料理，像是滑蛋蝦仁、蒜蓉蒸蝦、月亮蝦餅和蝦仁可樂餅。





▲女網友用冷凍蝦仁做出了不少美味料理，像是滑蛋蝦仁、蒜蓉蒸蝦、月亮蝦餅和蝦仁可樂餅。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

不過，原PO除了這幾道拿手菜以外，她還想知道能用這包蝦仁做出什麼料理，因此便在文末詢問「菜單要重複使用了，請問大家都怎麼用蝦子料理呢」？





貼文一出，掀起熱議，「好厲害啊」、「看了就想吃」、「完全買不到蝦」、「蝦子超級好吃新鮮又甜，泡麵裡丟三四隻就超鮮的」、「怎麼都擺這麼好看啊，練過吼，真好看」、「太強了」。



