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先炒肉絲或先炒青椒？一堆人搞錯「這步驟」：味道差太多

▲青椒炒肉絲是常見的家常菜，但要先炒肉絲或先炒青椒哪個才是正確步驟？美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了老廚師的料理祕訣。（圖／取自PIXABAY）
▲青椒炒肉絲是常見的家常菜，但要先炒肉絲或先炒青椒哪個才是正確步驟？美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了老廚師的料理祕訣。（圖／取自PIXABAY）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 22:04:28

「青椒炒肉絲」是許多家庭中最常見的煮法，無論是豬肉、牛肉還是羊肉，將其切成塊狀或條狀，皆可和青椒一起快炒。不過要讓肉絲與青椒無違和的搭在一起又不怕肉絲或青椒炒老了，這又是另一門學問了！日前美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享極為下飯的「青椒炒肉絲」料理祕訣，看似簡單的一盤菜，想要做的好吃，可不是隨便炒一炒那麼簡單！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》在其專欄內提到，想做這道料理必須準備豬前腿肉（或里脊肉）用米酒、澱粉、鹽、薑末，醃製十分鐘以上，直到每根肉絲充分掛上勾芡粉，這樣炒出來的肉絲才夠滑嫩，同時也要將青椒要切得夠細、夠均勻，這樣吃起來才不會影響口感。

▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》近日分享了一道極為下飯，料理方式又超簡單的「家常料理」，那就是將豬肉絲與「紅蘿蔔」、「木耳」、「青椒」等蔬菜一起拌炒。（圖／NOWnews資料照）
▲美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》近日分享「青椒炒肉絲」料理做法的提味小秘訣。（圖／NOWnews資料照）
接著等到油微熱，放入醃製好的肉絲，快速翻炒。油溫不能太高，否則肉絲會又老又乾，還容易糊底，等肉絲炒到上色後再翻炒均勻盛出。《小乾倩倩的遊戲的美食》提到，有老廚師發現很多人都是「直接放入青椒」，但其實熗炒一下青椒會更有味道可以先爆香蒜末，放入青椒絲翻炒20秒，再倒入炒好的肉絲，撒入一勺白糖，適量鹽，翻炒均勻，青椒自帶辛辣氣味，加一勺白糖，不僅提鮮味道也更加鮮美。

《小乾倩倩的遊戲的美食》也總結這道菜的難度不高，但炒青椒肉絲好吃的訣竅就在於肉絲要加粉醃製，並用小火煸炒，才能炒的嫩；肉絲炒好後盛出，爆香蒜末熗炒青椒，才加入肉絲一起翻炒；等青椒開始變軟，出鍋前再淋上一點麻油更能提升香氣，按照老廚師教的步驟，一盤美味的簡易家常料理就完成了，大家下廚時不妨可試一試。（編輯：楊智傑）

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