鹹酥雞爽夾2菜120！男結帳臉全綠 內行秒揪「暗黑原因」
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，今（22）日凌晨一名網友在PTT八卦版提到，他到鹹酥雞攤點了2樣青菜，結帳時竟要價120元，嚇得直呼「價格浮動超大的QQ」，貼文曝光引發熱議，內行網友一看秒懂真相。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 11:40:33
原PO表示，凌晨到鹹酥雞攤買宵夜，因為他們蔬菜都寫「時價」，想說頂多一樣40元，便隨意點了兩種，杏鮑菇和四季豆。豈料，結帳的時候發現這兩樣加起來就要價120元，不禁直問「現在到底杏鮑菇、四季豆是多貴？一樣要60？有沒有懂現在菜價的人，可以跟我說一下，價格浮動超大的QQ」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「誰叫你要在颱風來的時候吃鹹酥雞」、「有本事自己炸」、「下雨颱風啊」、「上次點洋蔥就50了」、「真貴爆」。
不過，有網友指出原因是點了「四季豆」，才是導致價格偏高的主因，「我前天超市買四季豆59元給你參考」、「目前時蔬四季豆才幾百克重就要2百塊了超級貴，基本上鹹酥雞店不太可能賣，市面能買到的話，應該都是國外進口的冷凍蔬菜，不過杏鮑菇倒是平價供應中」。（編輯：賴詠璿）